Errejón afirma que Suiza "sonroja" otra vez a jueces "excesivamente militantes", en alusión a García Castellón

Subraya que nadie en su día vio terrorismo en 'Tsumani Democràtic' y que ahora se hace para "zancadillear" la amnistía



MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que la justicia europa, en este caso Suiza, "no es la primera vez" que "sonroja" actuaciones "excesivamente militantes" de algunos magistrados, en alusión al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Y es que ha desgranado que en relación a los incidentes de 'Tsunami Democrátic' nadie vio terrorismo en su día y que tratar de hacerlo ahora solo revela, a su juicio, un intento de "zancadillear la normal tramitación" de la Ley de Amnistía.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que la Oficina Federal de Justicia de Suiza ha enviado una misiva al juez del caso 'Tsunami Democràtic', a través del Ministerio de Justicia, en la que se niega a auxiliarle en la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira y en obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición.

"No es la primera vez que la justicia europea sonroja a algunas actuaciones excesivamente militantes de algunos representantes de la justicia española. Esto ha pasado muchas más veces y esto es un indicio de que, con un poquito de perspectiva, en Europa las cosas se ven de manera bastante clara", ha subrayado durante su comparecencia.

"Ahora los tribunales europeos dicen que efectivamente no vieron terrorismo en el Tsunami, pero es que en el 'Tsunami Democràtic' no vio terrorismo nadie. No lo vio en su momento ningún juez, no lo vio en su momento ningún partido político, por cierto, el último partido que dijo que había terrorismo, luego le pillamos que estaba negociando con aquellos supuestos instigadores del supuesto.

Por tanto, el portavoz de Sumar ha proclamado que el Congreso tiene que hacer su trabajo, que en este caso es legislar la amnistía para dar una solución a multitud de personas encausadas por el 'procés', que fue un conflicto político.

Además, se ha mostrado convencido de que la Ley de Amnistía será aprobada porque es "buena", "justa" y ayudará a la convivencia entre los pueblos. En esta línea, ha celebrado la ampliación del plazo de tramitación de la proposición de ley, dado que ahora hace falta seguir trabajando de forma "sensata" y "pragmática" para fraguar un consenso.