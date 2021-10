Errejón considera "incomprensible" que se quite el escaño a Alberto Rodríguez

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha mostrado este viernes su desacuerdo con la, a su juicio, "incomprensible" inhabilitación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que ha ejecutado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En declaraciones en Alcorcón (Madrid) antes de presentar su libro 'Con todo', Errejón ha explicado que respeta siempre las decisiones judiciales pero que esta no la "comparte".

"Me parece incomprensible, yo estoy más de acuerdo con el informe de los letrados que me parece muy serio jurídicamente", ha comentado, en referencia al documento en el que se ampararon el PSOE y Unidas Podemos para defender que la condena a Rodríguez no comportaba la pérdida de su acta de diputado.