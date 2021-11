Errejón dice que Enrique Arnaldo no es "idóneo" para el TC y lamenta que el Gobierno se trague ese "sapo"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, considera que Enrique Arnaldo, candidato del PP al Tribunal Constitucional, no es un perfil "idóneo" para integrar el Alto Tribunal y ha censurado al Gobierno de Pedro Sánchez por haberse tragado ese "sapo".

En rueda de prensa, se ha referido así a Arnaldo, quien este martes obtuvo el plácet de la Comisión de Nombramientos del Congreso para formar parte del TC, pese a que, según ha destacado Errejón, "su mérito fundamental es haber sido socio de Jaume Matas y de Ignacio González".

"Es evidente que este señor no es idóneo y no debería haber pasado la idoneidad", ha aseverado Errejón, antes de preguntar al PP si no tenía candidatos mejores y al Gobierno si considera que ayuda a la recuperación del prestigio y la confianza de las instituciones haberse tragado este "sapo".

En este sentido, el diputado de Más País-Equo ya ha adelantado que su partido rechazará el "intercambio de cromos" que han realizado el PSOE y el PP para la renovación del TC y el resto de órganos constitucionales cuando éste se vote en el Pleno del Congreso del próximo día 11. "Hay sapos que son demasiado grandes como para tragarse", ha apostillado.



612443.1.260.149.20211103104226