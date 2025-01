Errejón sostiene ante el juez que la relación con Elisa Mouliáa fue consentida

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025 - MATEO LANZUELA / EUROPA PRESS

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado Íñigo Errejón ha señalado este jueves ante el juez que le investiga por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliáa que todo el episodio que ella denuncia ocurrió pero con consentimiento por su parte, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Estas mismas fuentes resaltan que el político ha respondido tanto a la Fiscalía como al juez y su defensa, y que la representación legal de la actriz no ha preguntado. Por otro lado, se ha negado a contestar a la acusación popular.

Durante su declaración el magistrado le ha indicado que si no hubo agresión por su parte no entendía por qué había dimitido de sus cargos políticos, a lo que Errejón ha respondido que si dimitió no fue por estos hechos cocretos sino porque había perdido la confianza y que por la idiosincrasia de su espacio político esto es incoherente.

Estas fuentes añaden que Errejón ha negado que esa noche en la que se produjo la presunta agresión denunciada la actriz fuera ebria, y también ha negado que bloqueara ninguna puerta de ningún piso para impedir que ella saliera.

"Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con tranquilidad en la actuación de la Justicia. Y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro, y se lo he explicado al juez, ahora toca esperar y mucha confianza en lo que se decida", ha resaltado Errejón a la salida de los juzgados.