Espadas: Junts "no gobierna" y "dice muchas cosas" con las que "no están de acuerdo los socialistas"

También dice que incentivar el regreso de empresas a Cataluña tiene límites legales



LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha apuntado este jueves que Junts "dice muchas cosas" con las que "no estamos de acuerdo los socialistas", y aunque llegue a acuerdos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dicho partido independentista catalán "no gobierna" en España.

Así lo ha manifestado el líder socialista andaluz en una atención a medios durante una visita al municipio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), y al hilo de los acuerdos que este miércoles anunció Junts que había alcanzado con el Gobierno para abstenerse en la convalidación de los reales decretos leyes que debatió el Congreso de los Diputados en una sesión plenaria celebrada en la sede del Senado.

En relación a lo acordado por el Gobierno con Junts respecto a la cuestión migratoria, Espadas ha señalado que "ya sabemos que Junts dice muchas cosas", y con "muchas de ellas evidentemente no estamos de acuerdo los socialistas", pero "estamos en una democracia y hay libertad de expresión".

En esa línea, ha aseverado que él "nunca" se pronuncia "sobre declaraciones que hace un partido político que luego llevará o no a la práctica, porque él no gobierna". "El que gobierna es el Gobierno", que "todo lo que hace está dentro del marco de la legalidad y del Estado de Derecho", según ha enfatizado.

Al respecto, Juan Espadas ha manifestado que "la gente puede estar muy tranquila" acerca de que, "con independencia de lo que se hable o de las propuestas que puedan hacer los partidos políticos, o de los acuerdos a los que se llegue, cuando el Gobierno gobierna y toma decisiones, lo hace dentro del marco del ordenamiento jurídico con total seguridad".

"Eso lo hemos demostrado, lo estamos llevando a cabo y vamos a seguirlo demostrando", ha proclamado el portavoz socialista en el Senado antes de apostillar que "debates puede haber muchos, pero realidades concretas, con actos jurídicos, serán siempre dentro del marco de la legalidad".

CRÍTICAS AL VOTO EN CONTRA DEL PP A LOS DECRETOS DEL GOBIERNO

De igual modo, Juan Espadas ha criticado que el PP votara en contra de la convalidación de decretos que planteaban "medidas en beneficio de la gente" y "muy básicas" en relación, por ejemplo, al precio de los alimentos, de la luz, del agua y del transporte público, así como sobre "la revalorización de las pensiones" y "el subsidio de desempleo".

Son "medidas claramente beneficiosas para la inmensa mayoría de la gente, por no decir la totalidad", según ha aseverado el líder del PSOE-A, que ha lamentado que mientras el Gobierno intentaba este miércoles "llegar a acuerdos para tener una mayoría parlamentaria que las sacara adelante", el PP se situaba "en desacuerdo con todo, sin empezar a hablar", y ha subrayado que "esta es la diferencia" entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Espadas ha incidido en criticar que el PP "estaba en contra de todo, exactamente igual que en pandemia", cuando los 'populares' "firmaban y votaban 'no' a cualquier medida para ayudar a la gente que planteaba el Gobierno de España", y ha apuntado que "el problema que tiene la democracia española es que no es fácil gobernar y sacar adelante medidas para la gente cuando el PP siempre dice 'no' a lo que plantee el PSOE y el Gobierno de España".

"Este es el verdadero drama", según ha advertido Juan Espadas, que ha subrayado que el PP es "el partido mayoritario" en el Congreso, y "si al menos se pudieran sacar adelante" con su acuerdo "las cosas que benefician a la gente, no sería necesario buscar tanta negociación o acuerdos con otros" partidos.

En esa línea, Espadas ha aseverado que lo que se votaba este miércoles en las Cortes Generales "no es si Pedro Sánchez va a ser o deja de ser presidente" del Gobierno, porque "eso ya se votó" para la investidura del líder socialista, y también ha criticado la posición "incoherente" que, en su opinión, mantuvieron los cinco diputados de Podemos votando en contra de uno de los tres decretos del Gobierno y a favor de los otros dos.

SALIDA DE EMPRESAS DE CATALUÑA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre las medidas que podría adoptar el Gobierno a exigencia de Junts para incentivar el regreso a Cataluña de empresas que sacaron de allí su sede social durante el 'procés' independentista, Juan Espadas ha defendido que las empresas tomaron en aquel momento "una decisión en base a una situación de convulsión administrativa que había" en dicha comunidad, y las compañías "tienen libertad de movimientos y pueden decidir dónde ponen o cuándo cambian su sede social".

"Más allá de esto, lo que ayer se habló es cómo se pueda o no incentivar el movimiento de empresas", según ha abundado Espadas antes de puntualizar que eso "tiene límites legales", por lo que el dirigente socialista ha pedido a la ciudadanía que "no se preocupe", porque "unas cosas son las cuestiones que se pueden plantear en términos políticos y otras en términos de legalidad", y "el Gobierno de España no va a tomar ninguna decisión que pase por un Consejo de Ministros y que ataque al ordenamiento jurídico", según ha concluido sentenciando el portavoz socialista en el Senado.