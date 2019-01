España pidió esta mañana a sus socios de la UE el reconocimiento inmediato de Guaidó que rechazaron Grecia y Austria

Publicado 25/01/2019 16:59:11 CET

El bloque sopesa reconocerle si Maduro no acepta convocar elecciones "en un plazo muy corto", como planteó Francia

BRUSELAS, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

España propuso esta mañana a sus socios de la Unión Europea el reconocimiento inmediato de Juan Guaidó, quien se autoproclamó el miércoles presidente "encargado" de Venezuela, algo que fue rechazado por Grecia y Austria.

Fuentes de la UE explicaron a Europa Press que España pidió el reconocimiento inmediato de Guaidó, pero algunos Estados miembros lo rechazaron al considerar que es prematuro tomar esa decisión.

Los Veintiocho discutieron la opción de reconocer a Guaidó por primera vez este viernes, en el Comité de Política y Seguridad (COPS) de la Unión Europea, que reúne a los embajadores competentes del seguimiento de la política exterior y de defensa común europeas.

Austria y Grecia han rechazado, sin embargo, un reconocimiento inmediato a Guaidó por parte del bloque europeo, han confirmado otras fuentes diplomáticas.

España no ha sido el único país que pidió el reconocimiento inmediato de Guaidó, sino que esa propuesta fue apoyada por otros tres o cuatro países del Norte y Europa central.

Por su parte, Francia planteó como fórmula intermedia dar un plazo de "ocho días" al Gobierno de Nicolás Maduro para que se comprometa a convocar elecciones libres y en caso contrario reconocer a Guaidó, según varias fuentes conocedoras de la reunión.

El Gobierno de Maduro tendría que aceptar que pudieran participar "todos" los candidatos de la oposición, así como la presencia de observadores internacionales, han explicado fuentes diplomáticas. La propuesta francesa ha sido respaldada por España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y República Checa. No todos los países han expresado aún su posición.

A diferencia de Estados Unidos, Canadá y otros países latinoamericanos, la Unión Europea evitó este mismo miércoles un reconocimiento explícito de Guaidó como presidente "encargado" de Venezuela pero reiteró su "pleno" apoyo a la Asamblea Nacional como "la institución democráticamente elegida" en el país, tras haber boicoteado la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial.

El bloque reclamó en todo caso el inicio "inmediato" de un proceso político que lleve a nuevas elecciones "libres y creíbles" en Venezuela, tras dejar claro que no podía "ignorarse" a los miles de venezolanos que salieron "masivamente" a la calle el miércoles para pedir "democracia y la posibilidad de determinar libremente su propio futuro".

Tras el debate de este viernes de los Veintiocho, la Alta Representante, Federica Mogherini, ha quedado encargada de proponer una nueva declaración de los 28 para "señalar con más ahínco el apoyo a la oposición y la necesidad de pedir elecciones". No obstante, varias fuentes han descartado un reconocimiento inmediato y está por ver cómo se formulará el lo que consideran un "ultimátum" a Maduro.

Estas fuentes han excluido que en la declaración se hable de "reconocimiento" de Guaidó como tal, pero si hay consenso, se hablará considerarle "como el líder legítimo del país". El texto tampoco fijará ningún plazo concreto, más allá de reclamar que la convocatoria de elecciones sea en un plazo "muy corto", para la convocatoria de elecciones.

Otras fuentes han apuntado que varios países están empujando para que haya una mención al reconocimiento si no hay un compromiso de elecciones en un plazo de ocho días. "Lo que no va a haber es reconocimiento hoy. Hay varios que no quieren que eso sea así", han recalcado. También han precisado que de momento hay acuerdo para aprobar un nuevo texto "rápido" para "señalar con mayor ahínco si cabe el apoyo a la oposición, incluido Guaidó y la necesidad de pedir elecciones".

El texto se distribuirá entre los Gobiernos europeos este mismo viernes, aunque su publicación podría demorarse hasta el domingo a la espera del debate en el Consejo de Seguridad de la ONU.