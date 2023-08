Esparza (UPN) critica el "espectáculo" en la negociación del gobierno navarro y que sólo se hable de "reparto de poder"

Considera que "lo mejor que le puede pasar al centro de derecha de este país" es una repetición de las elecciones generales



PAMPLONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado el "espectáculo" que se está dando en las negociaciones entre el PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para la conformación del nuevo Gobierno de Navarra, que ha calificado como un "juego de tronos en toda regla".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha reprochado que "aquí no se habla de acuerdo programático, aquí no se habla de órganos de control para el seguimiento de ese acuerdo programático, aquí se lleva una semana hablando de puestos y de reparto de poder".

"No se sabe qué se quiere hacer con Navarra, no se sabe qué políticas son importantes para esta tierra, no se sabe qué proyectos hay porque no ha trascendido nada y no está en el debate porque yo creo que les importa poco", ha afeado.

Para Esparza, "eso es malo para Navarra, es malo para la política, porque ha dado un mensaje a los ciudadanos de que lo único que importa es la silla a cualquier precio". En su opinión, "en las próximas horas habrá un acuerdo".

El líder regionalista ha recordado que "nosotros tendimos la mano en su momento" pero el PSN "no quiso sentarse a dialogar sobre dar estabilidad a Navarra y establecer mecanismos de gobernabilidad".

Preguntado por la posibilidad de que se planteen mociones de censura en algunos ayuntamientos gobernados por UPN, Esparza ha contestado que "nosotros tenemos cuatro alcaldesas fantásticas, cuatro equipos de gobierno que se han conformado, que están trabajando por Egüés, por Barañáin, por Estella y por Pamplona. Y están trabajando todos los días y están centradas en cómo mejorar la calidad de vida de los vecinos a los que representan. En eso están y no se va a estar en ningún otro escenario". "Cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero nosotros lo que tenemos que estar centrados es en trabajar y eso es lo que están haciendo todos los días", ha concluido.

QUE SÁNCHEZ SEA PRESIDENTE O UNA REPETICIÓN "LO VA A DECIDIR JUNTS"

Respecto a la situación política a nivel nacional, Javier Esparza ha considerado que "hay dos posibilidades, que Sánchez sea presidente o que se repitan las elecciones". Algo que "no lo va a decidir ni el señor Feijóo ni Pedro Sánchez, lo va a decidir Puigdemont, lo va a decidir Junts".

El presidente de UPN ha señalado que es "legítimo" que Alberto Núñez Feijóo "vaya a una investidura, sobre todo si el Rey lo plantea", ante lo que "sin ningún tipo de duda, contará con nuestro apoyo".

En su opinión, "es bueno que se visibilice que el Partido Popular ha ganado las elecciones en este país, no las ha ganado el Partido Socialista, pero más allá de eso creo que los números son claros". "Junts nunca va a votar a favor del señor Feijóo, por tanto son 178 en contra, tiene más votos en contra que a favor. Por tanto, ese debate, aunque se produzca, creo que no lo llevará a buen puerto y lo mejor que le puede pasar al centro de derecha de este país es que hubiera una nueva convocatoria electoral", ha defendido.