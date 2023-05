Espinosa de los Monteros denuncia la "desigualdad" que supone para el "conjunto de españoles" el sistema del Concierto

Asegura que los votos de Vox "no van a servir para apoyar ideas del separatismo o del nacionalismo en ningún lugar de España"



BILBAO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado la "desigualdad" que supone para el "conjunto de españoles" el sistema del Concierto Económico y ha asegurado que, "claramente, no ha servido para diferenciar y mejorar la vida de los vascos".

Espinosa de los Monteros, que ha participado en Getxo (Vizcaya) en la presentación de la lista a las próximas elecciones municipales junto al candidato a la alcaldía del municipio, Rafael Moreno, el aspirante a diputado general de Vizcaya, Nico Gutiérrez, y la candidata a Juntas Generales de Vizcaya por Busturia-Uribe María Pérez.

En su intervención, se ha mostrado convencido de que Vox, que presenta en torno a 20.000 candidatos en cerca de 2.000 municipios de toda España, va a sacar "muy buenos resultados" el 28 de mayo y, "con toda probabilidad", va a ser el partido "que más crezca en toda España, en Getxo y en el conjunto de Vizcaya".

Según ha dicho, a Vox le motivan "cosas muy reales, que afectan a los españoles, a los vizcaínos y a todas las personas que están en los pueblos donde nos presentamos". En el caso de Bizkaia, ha señalado tres problemas que preocupan mucho". El primero, ha dicho, es "la concesión de obras públicas en un entorno favorable y cercano al PNV", seguido de la "desigualdad que supone para el conjunto de españoles el sistema del Concierto".

En ese sentido, se ha preguntado si los vascos "están mejor o peor que hace 15 años" y "si realmente el Concierto Económico es un instrumento que haya dejado a los vascos en mejor situación hoy que hace 15 años". A su entender, el Concierto Económico "claramente no ha servido para diferenciar y mejorar la vida de los vascos" y, además, es un elemento de disrupción en la igualdad de los españoles".

También ha hecho referencia a la seguridad para asegurar que "hay mucho política que miente, pero mucho ciudadano que sabe perfectamente cuál es la realidad".

Espinosa de los Monteros ha dicho que Vox ofrece "lo mismo en toda España, un voto absolutamente seguro". "Los votos de Vox no van a servir para apoyar ideas del separatismo o del nacionalismo en ningún lugar de España, ni para apoyar ninguna candidatura, política o idea impuesta por la llamada Agenda 2030, que nadie ha votado en ningún sitio", ha subrayado.

CONCIERTO ECONÓMICO

Por su parte, el candidato a diputado general de Bizkaia, Nico Gutiérrez, ha detallado las prioridades de Vox en las Juntas Generales vizcaínas. Primero, ha dicho, es necesario "devolver los derechos a las personas y no a los territorios" y, por ello, son contrarios al Concierto Económico y al cálculo del Cupo. Según ha defendido, "los derechos deben residir en las personas por un simple criterio de igualdad y de eficiencia".

Por ello, ha dicho que, tanto en el Congreso de los Diputados como en la campaña electoral, trasladarán "la injusticia que supone un cálculo del Cupo hecho en una habitación cerrada y oscura que realmente nadie sabe muy bien en que se basa, salvo en los anhelos del PNV de acabar generando aquí un paraíso fiscal para hacer lo que quiera y como quiera".

Asimismo, ha asegurado que van a poner "la lupa grande" en la concesión de obra pública, porque el Concierto Económico "ha dado la posibilidad" a Euskadi de tener instituciones "dotadas con dinero público que lo aportan el resto de los españoles, que han hecho grandes obras que curiosamente siempre son realizadas más o menos por las mismas empresas". Así, ha demandado que haya "libre competencia con el resto de empresas españolas".

Además, ha dicho que van a poner "el foco" en la política social que ejecuta la Diputación "con leyes del Gobierno Vasco", que "no están dando una respuesta adecuada". Tras reconocer que a Bizkaia "vienen menos menores acompañados (Menas) que hace cuatro años", ha advertido de la existencia de un problema "real y objetivo que la Diputación no es capaz de atender, que son esos post-mena que han cumplido los 18 años y se les da la patada en el culo de los centros, no se les da un permiso para trabajar y están condenados a buscarse la vida".

Por último, ha denunciado que "Bilbao, Barakaldo o Getxo están a la cabeza de la delincuencia en las calles, y eso lo tenemos que erradicar". En ese sentido, ha apostado por una política social "realmente inclusiva, pero sin estar ciegos a la realidad".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Getxo, Rafael Moreno, ha trasladado algunas de las medidas de su candidatura, como reforzar la seguridad en el municipio, ampliar los efectivos policiales en las calles, crear una oficina defensa contra la ocupación de la vivienda, instalar cámaras de vigilancia en puntos conflictivos, "retirar todas las ayudas sociales a los delincuentes, inmigrantes ilegales y asociaciones que defiendan la inmigración ilegal o la ocupación de viviendas".

También ha planteado "una reducción radical de los impuestos para aliviar a empresas, trabajadores, autónomos y familias de la actual asfixia fiscal a la que les somete el ayuntamiento", así como eliminar "las subvenciones de carácter ideológico".

Por su parte, María Pérez ha afirmado que lo que quiere Vox para la Diputación de Bizkaia es "lo mismo que para el resto de España, que se utilicen los recursos con lógica y no ideológicamente". "Igualdad entre los españoles y ayudar a los nuestros primero", ha resumido.