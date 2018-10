Estatut.- Duran cree que CiU debe defender el texto implique o no pactos de Gobierno, "si existen"

Actualizado 27/01/2006 16:25:42 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Gobierno de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, afirmó hoy que CiU debe convencer sobre el Estatut con argumentos sobre el texto y no aludiendo a posibles pactos derivados del reciente acuerdo CiU-PSOE: "No hemos de convencer a la ciudadanía, ni a nuestros partidos, de las bondades del nuevo Estatut en función de futuribles que, si existen, lo desconozco. Es más, no tengo interés en conocerlos".

"Si yo votaré el Estatut no es por ningún pacto oculto de futuro", insistió, aunque reiteró que él mismo es "uno de los defensores de la implicación del catalanismo en la gobernabilidad del Estado cuando las circunstancias lo permitan".

En cualquier caso, rechaza la posibilidad de que "alguien llegase a pensar" que en el propio Duran "a la hora de avalar el pacto ha contado más un interés legítimo de partido que el interés de país".

En su carta-web semanal a los militantes de UDC, Duran reiteró su análisis sobre los contenidos del acuerdo estatutario que ya expuso este jueves ante el Consell Nacional de su partido.

Entre otras cosas, repitió que es necesario "reconocer" que lo pactado "es diferente" que lo aprobado en el Parlament; y que "no" hacía falta un nuevo Estatut para "reforzar la condición de nación" de Catalunya.

Además, volvió a asegurar que se eliminarán los artículos del Título de Derechos, Deberes y Principios Rectores que Unió ya no aceptaba en el Parlament: "El pacto con el PSOE suprimirá" estos artículos --dijo--, "propios de un programa de gobierno de una parte de la sociedad, no de un Estatut para toda la ciudadanía. Aquí sí que no hacía falta reformar el Estatut por la innecesariedad del título".