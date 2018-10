Estatuto Valenciano.-El Consell cree "democráticamente impresentable" que se pueda aprobar el texto sin los votos del PP

Actualizado 27/01/2006 16:45:32 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Esteban González Pons, afirmó hoy que es "democráticamente impresentable" que se pueda aprobar el nuevo Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados sin los votos del PP, porque supondría que, "por primera vez", se llevaría adelante una reforma estatutaria en contra del Gobierno y de la mayoría absoluta del Parlamento de esa comunidad.

González Pons, que fue preguntado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell por las acciones que prevé el Ejecutivo después de que el PSOE se haya mostrado su disposición a introducir modificaciones en el texto acordado, subrayó que el Gobierno valenciano va a esperar a que exista una "notificación oficial" de que los socialistas "dan por roto" el pacto con el PP o a que haya un "acto formal" que refleje que lo "traicionan" y, a partir de ahí, "todos tendremos que decidir qué hacemos".

El representante del Consell destacó, no obstante, que "no hay precio, ni si quiera el de ganar las próximas elecciones, que valga una traición como ésa" por parte del PSPV, y defendió que si finalmente el PSOE rompe el acuerdo y saca el nuevo Estatuto con los votos de CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya y sin los del PP, no se estará ante una "norma pactada", sino ante una "carta otorgada", aprobada con los votos de diputados catalanes y no con la mayoría absoluta de los parlamentarios valencianos.

Según indicó, "igual que nadie se imagina que se haga el Estatuto catalán sin el PSC", "no tiene sentido" que el valenciano salga adelante sin los votos del PP, porque se trataría de algo que "no tiene sentido" y que es "democráticamente impresentable".

González Pons subrayó que no cree que el PSOE pueda querer este escenario o vaya a "traicionar" las "palabras de fidelidad", y opinó que no existe tampoco "ninguna justificación" para que rompa el pacto, especialmente cuando Esquerra Unida ha anunciado ya que va a abstenerse en la votación del texto.

No obstante, añadió que, si finalmente el PSOE vota a favor de las enmiendas para la rebaja del listón electoral y la eliminación de referencias al "idioma valenciano", "tendrá que justificar" por qué ha roto el pacto y "devolver los regalos" --en alusión al Premio de Convivencia otorgado por la Fundación Manuel Broseta--, porque es "lo primero" que hacen dos novios "cuando se comprometen para casarse y no hay boda".

Sobre el rechazo del PP a las enmiendas para eliminar algunas alusiones al término "idioma" para referirse al valenciano, el representante del Consell subrayó que la redacción del texto reformado "mejora" el actual Estatuto, porque, de lo contrario, "no hubiera sido votada por el 90 por ciento de las Cortes Valencianas".

Respecto del listón electoral, aseguró que tanto el PP como el PSOE defendieron en el pleno de toma en consideración de la reforma el pacto alcanzado, "incluso con declaraciones vehementes por parte del portavoz del PSOE en el Congreso a favor del 5 por ciento", y además indicó que el pacto "se ha mantenido hasta la fecha sin que nadie públicamente lo haya denunciado".