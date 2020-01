Esteban dice que los presupuestos son "la llave" de la legislatura y que, de aprobarse, "al menos puede ser de dos años"

Publicado 10/01/2020 11:32:01 CET

Afirma han suscrito con el Gobierno "un documento interesante" para Euskadi, pero los puntos acordados "habrá que pelearlos"

BILBAO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) será "la llave" para la nueva legislatura y que, en caso de que el Gobierno logre sacarlos adelante, este mandato "puede ser, al menos, de dos años".

En una entrevista concedida a ETB 1, recogida por Europa Press, Esteban ha indicado que "hay unas promesas" por parte del Ejecutivo y que "hay que darle tiempo y la oportunidad de cumplirlas", por lo que ha considerado que, aunque "cada uno pedirá lo suyo, como haremos nosotros, no tendría ningún sentido poner ahora trabas a los presupuestos".

"Esa es la cuestión, ahí está la llave para la legislatura. Si los aprueban (los presupuestos), y si no lo hacen muy mal, se podría decir que puede ser una legislatura de dos años. Nosotros haremos unos planteamientos, y pienso que ERC y el resto también, pero con el propósito de que salgan adelante, porque, de lo contrario, ¿para qué hemos dado el voto favorable y otros su abstención?", se ha preguntado.

Asimismo, el portavoz de la formación jeltzale ha considerado que la oposición no dará al nuevo Gobierno "la habitual paz de cien días, ni siquiera diez días", por lo que el Ejecutivo "deberá demostrar que ha comenzado a trabajar como Gobierno desde el primer momento".

Además, ha manifestado que tener cuatro vicepresidencias "no es lo habitual", pero que, "para tener cada uno espacio, necesariamente va a ser un Gobierno amplio".

En este sentido, ha asegurado que el PNV no ha solicitado tener ministro alguno y el Gobierno "tampoco nos lo ha ofrecido", y ha destacado que "lo más importante es conocer a los ministros y tener buena relación con ellos, y con los conocemos hasta ahora la tenemos, tanto con los de Unidas Podemos, como con los del PSOE".

"DOCUMENTO INTERESANTE"

Por otro lado, Aitor Esteban ha asegurado que el PNV ha logrado firmar "un documento interesante" con el nuevo Gobierno, ya que se enumeran ciertos aspectos que "no reconocía", como "la identidad nacional, abrir la vía a las selecciones deportivas vascas y numerosos compromisos que son muy importantes para Euskadi en muchos ámbitos".

Aún así, ha destacado que su experiencia le dice que, "aunque los puntos acordados estén recogidos en un documento, habrá que pelearlos, como nos ocurre con el mismo Estatuto". "El primer paso importante está dado. Ahora tendremos que pelear los medios, las medidas, hasta qué punto llegamos, los plazos. Pero ellos no pueden echarse atrás y decir que no quieren hablar de nada de eso. ¿Que va a ser fácil?, ¿que va a ser mañana por la mañana? No creo", ha afirmado.

De todos modos, el representante jeltzale ha señalado que el nuevo Gobierno "puede ser bueno" para Euskadi y que, en todo caso, "lo contrario, lo que planteaba la derecha, no iba a ser nada bueno, y ésta era la única opción".

"Pero si dejamos todo en manos de PSOE y Unidas Podemos -ha añadido-, no creo que tenga la influencia productiva que debería tener. Mucho estará en nuestras manos, en saber presionar, y en recordar cuales son sus compromisos".

Asimismo, y en relación a la transferencia de la competencia de tráfico para Navarra pactada entre PSOE y PNV, Esteban ha asegurado que su formación tiene "todo por decir" en la Comunidad foral, ya que "somos otro agente político en Navarra".

"Estábamos antes de que naciera UPN. Nuestro Napar Buru Batzar (Ejecutiva del PNV en Navarra) nació en 1910 y siempre hemos estado allí. El presidente del Parlamento es del PNV, es el presidente del NBB, tenemos un consejero y tres parlamentarios, y somos la principal fuerza en Geroa Bai. ¿Que no somos navarros?, por supuesto que lo somos, aunque UPN lo interprete como quiere", ha destacado.