Esteban (PNV) dice estar sorprendido por la actitud de Sumar, que se "une al coro" de Podemos pero desde el Gobierno

Cree que el PSOE tiene que "reaccionar rápido y ser claro" ante el caso Ábalos, más allá de las medidas que adoptó al principio contra él

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado sorprendido por la actitud de Sumar, que se "une al coro" de Podemos, pero desde el Gobierno, aunque desde hace tiempo ve su "división" con el PSOE. "Suena muy disonante", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la sesión de control al Gobierno de este pasado miércoles para asegurar que nota desde hace bastante tiempo "la división" en varios temas de Sumar respecto a los socialistas, sus socios en el Ejecutivo.

"Podemos, desde luego, está en plena campaña electoral, pero Sumar se le está uniendo también en ese coro, y claro, es un miembro de la coalición de Gobierno que está dentro. La verdad es que es suena muy disonante", ha añadido.

El dirigente jeltzale cree que lo que sostiene ahora mismo al Gobierno de Pedro Sánchez es que "no hay alternativa", y sobre la posibilidad de que pueda aguantar, ha reiterado que está "sorprendido con la actitud de algunos grupos políticos muy importantes, alguno dentro de la coalición con Sumar", pero sobre todo con Podemos, que "se descuelgan con unas cosas y retan al Gobierno", no sabe si como "pose, buscando otra cosa".

Por ello, ha dicho que, ante estos posicionamientos, habrá que ver cómo va todo "semana a semana y partido a partido". A su juicio, no hay alternativa porque, además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "lo está haciendo mal", y ha recordado la Proposición de Ley del PP "para quitar la capacidad de tener selecciones vascas". "¿Haciendo amigos, ¿no?, una más. Pero, más allá de todo eso, encima está Vox, que es el elefante en la habitación", ha subrayado.

Aitor Esteban ha dicho que, en todo caso, desconoce cómo reaccionará el presidente Pedro Sánchez ante toda esta situación y qué decisiones adoptará, para recordar que "la última vez sorprendió a todos con una convocatoria electoral justo el día después de las elecciones municipales".

CASO KOLDO

Para Esteban, el Gobierno tiene que resolver también otras "cuestiones que tiene encima de la mesa y fundamentalmente el caso Ábalos-Koldo". "Es verdad que tomó unas medidas en un principio, no sé qué es lo que va a acabar saliendo de la investigación, quizá hay todavía cosas que desconocemos y ya veremos, pero sí es verdad que tomó una serie de medidas apartando del Grupo a Ábalos y cesándolo en su momento de la responsabilidad que tenía", ha indicado.

En su opinión, "ahí el PSOE tiene que profundizar y hacer lo que sea". "Casos así pueden sucederle a todo el mundo, lo importante es reaccionar rápido, ser claro y decir las cosas como pasan, no que las vayamos también conociendo a capítulos". A la espera de lo que pueda ocurrir, ha dicho que el PP "tampoco puede sacar mucho pecho en esto".

Al margen el este asunto, cree que se está judicializando la política, "que no debería competer a los tribunales", y se ha mostrado convencido de que los jueces "hacen política".

Para Aitor Esteban, las intromisiones están yendo a más, "desgraciadamente porque también ha sido impulsado por algunas formaciones". Además, cree que en determinados órganos judiciales se nombra a personas, muchas de las cuales "están a lo que les digan aquellos que les han propuesto, y eso es lo malo".

Según ha señalado, esto lo negaba el PSOE hace pocos años y ahora dice que sí porque le está afectando muy, muy directamente". "Llevar a los temas políticos a los tribunales es una idea nefasta. Si hay que resolver responsabilidades políticas, tú no puedes ir con una demanda a los tribunales, además basada en un medio digital", ha manifestado. También ha lamentado que los socialistas, al día siguiente, anuncien que "va a llevar al PP a los tribunales por difamación".

LEY DE VIVIENDA

El diputado jeltzale ha dicho que, tal como advirtió, se demuestra que la Ley de Vivienda "no está bien hecha en su estructura" y ya se están viendo sus efectos. A su juicio, hay que hacer un diagnóstico de por qué cada vez hay menos oferta de vivienda de alquiler, y considera que es "una consecuencia clara de la aprobación de la Ley de Vivienda". "Ha habido un retraimiento de la oferta", ha señalado.

Aitor Esteban ha explicado que en el Estado entre el 85 y el 90% está en manos de pequeños propietarios, mientras que en Euskadi este porcentaje alcanza el 97%. Del 3% restante, ha dicho que algunos propietarios particulares pueden tener cinco viviendas o más (un 1,5 o 2%) y solo un 1% corresponden a grandes fondos. En el caso de Barcelona, ha apuntado que están en manos de los grandes fondos.

Al ser diferente cada mercado de cada lugar, ha abogado por abordarlo de manera diversificada "y eso no lo permite la Ley de Vivienda". "Lo que ha pasado es que hay un montón de particulares a los que esto les da miedo porque no saben cómo va a quedar esto", ha manifestado.

Esteban ha advertido de que, si cada vez la oferta es menos, subirá más el precio, y ha considerado que "el escudo social" debe recaer en la Administración y no en los propietarios en caso de impago de los inquilinos.

Además, ha reprochado "el sesgo ideológico" en la cuestión de la vivienda, y ha advertido de que no se puede abordar "como un tema de opresores y oprimidos, culpables e inocentes". "No, tenemos una realidad, y a la realidad es a lo que le tenemos que darle una seguridad jurídica", ha indicado.

Tras insistir en que la mayoría de las viviendas de alquiler no está en manos de fondos buitres, cree que hay que garantizar una seguridad a los pequeños propietarios y gente que pueda tener una casa para que la pongan en alquiler.

"Y eso no lo podemos hacer poniéndole toda la carga de la prueba al propietario si una persona no le paga, en tener que demostrar que esa persona no le paga porque no quiere. Desde luego, eso hay que revertirlo y asegurar desde la Administración también una cobertura a las personas que necesitan una solución de habitabilidad y no pueden llegar", ha manifestado.

Al final, cree que son los más vulnerables lo que salen perjudicados porque los propietarios no les alquilan sus viviendas ante la posibilidad de impago. "La Ley ha generado algunos problemas que hay que corregir. Puede tener sus cosas positivas, dejando aparte todo el tema de competencias", ha añadido.

El portavoz del PNV en la Cámara Baja también ha dicho que "puede estar de acuerdo con que se limite "de alguna manera los abusos en cuanto al cobro de alquileres y los precios, "de forma temporal hasta equilibrar el mercado". "Pero para equilibrar el mercado tenemos que tomar ese otro tipo de medidas", ha defendido.

Asimismo, ha llamado a incentivar la rehabilitación de viviendas, asegurándolas como parque público, con ayudas. "Hay que ser imaginativos y, sobre todo, dar una seguridad al mercado", ha subrayado.

En cuanto al parque público de vivienda, ha dicho que Euskadi supone el 35% de todo el Estado. "Aquí se ha hecho una política diferente. Evidentemente, estamos agobiados, ahogados y tenemos necesidad de conseguir más vivienda", ha admitido, para precisar que también hay que construir vivienda pública.

"Muchas veces nos encontramos con que se hacen los planes por parte de los ayuntamientos y, con un defecto formal mínimo, que en realidad no debería tener ningún efecto, determinados colectivos ligados a grupos políticos o incluso grupos políticos, los llevan a los tribunales y tumban un esfuerzo de modificación urbanística de los ayuntamientos que igual les ha llevado cuatro años hacerlo", ha expuesto. Por ello, ha instado a "ser un poquito coherentes" con la defensa de buscar soluciones para la habitabilidad de la gente".