Ex marineros españoles exigen "justicia social" al Gobierno y que actúe frente a Noruega, a la que reclaman pensiones

Publicado 12/12/2018 12:32:03 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de ex marineros españoles en Noruega 'Long Hope' ha exigido este miércoles frente al Ministerio de Asuntos Exteriores "justicia social" al Gobierno de Pedro Sánchez y que actúe frente al Ejecutivo noruego, al que reclaman el pago de las pensiones por haber trabajado en barcos de este país entre 1948 y 1994.

Así lo ha pedido en declaraciones a Europa Press el portavoz de la asociación, Alberto Paz, en las que ha reclamado que "se cumplan las promesas" del Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió en septiembre con representantes de la organización y prometió, tal y como exponen desde la asociación, presentar ante Noruega un borrador de un convenio bilateral.

"Seguiremos en la calle hasta que haya una solución política o jurídica, hasta que eso no suceda reclamaremos las promesas que se nos han hecho", ha destacado Paz.

El pasado octubre, el Gobierno afirmó en respuesta a la senadora de En Marea Vanessa Angustia que respaldará a los marinos que decidan llevar su reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

"A NORUEGA LE IMPORTA UN COMINO ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES"

Después de manifestarse a primera hora de la mañana en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, la asociación se ha concentrado ante el Congreso de los Diputados y, posteriormente, en la embajada de Noruega en España. No obstante no prevén reunirse con ningún dirigente político: "Venimos a reivindicar lo que nos prometieron, llevamos ya 105 manifestaciones y no vamos a parar".

Con todo, el portavoz de 'Long Hope' ha cargado contra el país escandinavo al que ha acusado de no tener en cuenta a los ciudadanos españoles. "A Noruega le importa un comino España y los españoles, trataban de desprestigiar nuestra construcción naval porque no le importa que vayan miles de personas a la calle", ha sentenciado.

Por último, han prometido volver a concentrarse el próximo mes de enero ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores si no se ejecutan las promesas del Gobierno.