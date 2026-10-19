Un excargo del Canal de Isabel II cree que fue idea de Aguirre construir el campo de golf y vio "correcto" el proyecto

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El excargo del Canal de Isabel II Adrián Martín ha asegurado durante su declaración como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional por el 'caso Lezo' que cree que fue idea de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre construir un campo de golf en los espacios del ente público y que él vio "correcto" el proyecto que está siendo juzgado por presuntas irregularidades.

En este caso está acusado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, así como el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid, y que han negado los hechos por los que están siendo juzgados.

Martín ha aseverado que la modificación del proyecto para construir un campo de golf fue una idea que cree que "partió de Esperanza Aguirre", pero ha precisado que él dio el visto bueno al informe de valoración del proyecto porque era "correcto" y ha negado haber recibido presiones para favorecer a alguna empresa en el concurso.

El exdirector de ingeniería del Canal de Isabel II ha defendido que se adjudicó el contrato modificado a la empresa Dragados porque tenía "una mayor puntuación", tras valorar "aspectos técnicos y aspectos económicos".

Tras la adjudicación, Dragados subcontrató para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida comercialmente como TCT, cuyos socios eran el hermano y el cuñado de González, según el Ministerio Fiscal.

TCT ERA "LA MEJOR OFERTA"

El jefe de obra del proyecto, Juan Ramón Mata, ha concretado en su declaración como testigo que la subcontratación de Tecnoconcret se produjo porque "era la mejor oferta, la más económica, la más técnicamente, la más favorable y que cumplía en el plazo".

Mata ha explicado que el construir un campo de golf de césped artificial sobre un depósito de agua era un proyecto "difícil" y ha afirmado que Tecnoconcret sí ofrecía una solución adecuada para ello.

"Tecnoconcret lo que hizo fue la propuesta global y completa de toda la instalación, desde la ingeniería, hasta el suministro del material, hasta el montaje", ha indicado Mata.

Por otro lado, el que fuera consejero de Medio Ambiente Mariano Zabía ha testificado que "nunca hubo ningún interés especial en las adjudicaciones" y ha señalado que "jamás" tuvo la sensación de que hubiera intereses ocultos por parte de algún responsable político.

Asimismo, ha negado que el cambio del proyecto, que en un principio era para un helipuerto y más tarde para un campo de prácticas de golf, era para favorecer a los familiares de González.

Zabía ha asegurado que el proyecto "sin ninguna duda" era interesante para la ciudad de Madrid y ha afirmado que dichas obras permitieron "abrir a la ciudad de Madrid un espacio" que es a día de hoy "muy visitado y apreciado por los vecinos".