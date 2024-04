Exconsultor externo de Bankia reconoce pagos a una empresa de Rato pero dice que no sabía que era del exministro

Directivos de Publicís y Zenith sostienen que no hubo amaño en el contrato con Bankia y que hubo trabajos para ganar el concurso



MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alberto Portuondo, al que la Fiscalía atribuye haber usado su empresa Albisa para desviar al exministro Rodrigo Rato comisiones después de que Publicís y Zenith se hicieran con las campañas publicitarias de Bankia, ha negado tener relación con él y ha defendido que su labor como asesor externo en la entidad era compatible con sus acuerdos con esas agencias. Ha recalcado que si bien hizo pagos a Kradonara, desconocía que fuera de Rato.

Así lo ha declarado este miércoles a preguntas de su letrado --se ha negado a responder a la fiscal-- en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el incremento presuntamente ilícito del patrimonio de Rato.

De su etapa como consultor externo en la entidad, ha dejado claro que "jamás" perteneció a un órgano de decisión de Bankia que pudiera propiciar que esas agencias ganaran el concurso y que no tenía trato con Rato --"coincidí en 2010 con él en una reunión con muchas personas"--.

Cabe recordar que el escrito de acusación de la fiscal sostiene que Rato cobró indebidamente comisiones procedentes de esos contratos de publicidad y que "tales comisiones se canalizaron desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del acusado Alberto Portuondo, quien además había sido contratado como asesor en Bankia.

Hoy, Portuondo ha hablado de esa doble faceta que le unía tanto a Bankia como a Publicís y ha explicado que lo que tenía con esa agencia, gracias a acuerdos pactados con el que fuera su presidente Miguel Ángel Furones --ya fallecido--, era "una colaboración para referirse clientes y comisionarse por ese trabajo". "Acordamos que yo iba a referir clientes al Grupo Publicís, y se pactó (...) el 30 por ciento de los ingresos netos", ha recordado.

Tras un par de posibles negocios que encontró para Publicís y que se malograron (Viajes Iberia y Correos) llegó la oportunidad de Bankia y pensó que era "idónea" porque no existían incompatibilidades. Así, trabajó para que fueran considerados para el concurso y "absolutamente nada más".

Al hilo, ha subrayado que los directivos de Bankia que estaban encargados de ese concurso, Sebastián Ruiz y Francisca Astilleros, "conocían clarísimamente" su relación comercial con Publicís y Zenith, y que aceptaron incluirlas. "No les sorprendió en absoluto, es totalmente habitual", ha apostillado.

Portuondo ha confirmado que recibió comisiones de ambas agencias publicitarias hasta que en 2012 dejan de abonárselas, y ha negado que los trabajos de asesoría que hacía para Bankia tuvieran nada que ver con sus contratos de comisión.

En cuanto a los pagos que fluyeron desde su matriz Albisa hacia una sociedad de Rato denominada Kradonara, Portuondo lo ha enmarcado en un acuerdo al que llegó con el empresario Miguel Ángel Montero --también encausado-- para que le llevara sus negocios mientras él superaba un cáncer muy agresivo.

Pactaron una mensualidad, ha recordado, y Montero le pidió que se abonara a esa sociedad, aunque Portuondo ha enfatizado que desconocía a quién pertenecía la misma --el propio Rato--. "Firmamos deprisa y corriendo porque iba a entrar en quirófano (...) y se prepara el contrato a nombre de Kradonara, no lo investigo", ha explicado.

MONTERO, ADMINISTRADOR DE LOS RATO

Precisamente, Montero ha declarado también este miércoles y ha señalado que él tenía relación con Rato porque administró empresas de la familia, si bien nunca llevó las particulares del exministro.

Ante la sala ha mostrado su extrañeza por su imputación dado que "nunca jamás" supo de las empresas y contratos investigados, por lo que no se explicaba que la Fiscalía le atribuya ser cooperador de delito fiscal.

Tras esto, ha explicado que junto a otros socios impulsó un hotel en Toledo y que Rato invirtió en una de las ampliaciones de capital, pero que cuando fue mal el negocio decidió recomprarle sus acciones adquiriendo así una deuda con el exministro que acordaron que iría pagando a plazos.

Dado que Portuondo le confió su estructura empresarial, decidió que la mayoría de esos ingresos fueran directamente a la empresa de Rato, Kradonara, para minorar esa deuda. "Después de insistirle bastante, él (Rato) acepta", ha explicado.

Sobre la acusación de que fuera él quien presentó a Portuondo al exministro, ha señalado que eso es "absolutamente falso y ridículo", como de ridículo ha tildado que Rato hubiera recibido comisiones encubiertas por trabajos no realizados para Santander o La Caixa.

LA SECRETARIA, ENTRE SOLLOZOS

Este miércoles también ha declarado como acusada Teresa Arellano, secretaria de Rato en Bankia, que ha negado haber sido directora general adjunta de Comunicación y Marca en la entidad y que ha aseverado que no perteneció a ningún órgano de dirección del banco.

"Es que es imposible haber sido alto cargo. No sé cómo decirlo. Llevo ocho años y medio volviéndome loca. Porque es que no he sido. Solo he sido coordinadora de comunicación, publicidad y marca en el año 2012", ha indicado visiblemente afectada --ha llegado a romper a llorar recordando el momento de de su detención y el registro de su domicilio--.

El hecho de que no tuviera capacidad de decisión es relevante para la causa dado que eso le impedía tener voz y voto sobre contratos con proveedores como podrían ser Publicís y Zenith. En este sentido, ha explicado que ella entró a coordinar el departamento de Comunicación por orden de Rato y tras la salida de Pilar Trucios del cargo de directora, pero ha matizado que ella "sólo daba curso de la necesidades y no podía ni valorar".

"Los proveedores los elegía --el departamento de-- Compras, no he intervenido en mi vida en decir qué proveedor" contratar, ha explicado, para añadir que solo firmó un contrato en 2012 para renovar con Publicís y Zenith pero que previamente había sido aprobado y adjudicado en 2011.

ACUSADOS DE PUBLICÍS

Por su parte, uno de los responsables de Publicís encausados, Francisco Javier Olazabal, ha señalado que no participó en los trabajos para Bankia, pero que sí fue Portuondo quien avisó a la agencia de la oportunidad de participar en el concurso para hacerse con el lanzamiento de la marca de la entidad.

Ese aviso, ha explicado, entraba en el marco de un acuerdo contractual entre esa agencia y la empresa de Portuondo para buscar sinergias y presentarse clientes mutuamente a cambio de una comisión. Ha explicado que su departamento de marketing pudo acceder a dos oportunidades, que no cuajaron, gracias a Portuondo y que fueron Viajes Iberia y Correos.

Otra de las encausadas, Sagrario Bua Rojas, que era directora general de Publicís España en el momento del concurso, ha destacado que nunca escuchó hablar de Albisa hasta que se vio imputada en el procedimiento y que no tuvo contacto con Portuondo, ni firmó contratos con él, ni conoció las condiciones de su relación con la agencia de publicidad. No obstante, ha matizado que ese tipo de figura de comisionista no era rara en el sector, aunque solían ser conocidos como asesores o prescriptores.

Sobre el concurso, ha señalado que Publicís partía en desventaja, que en ningún momento les adelantaron que fueran a ganar --"de ninguna manera"--, y que fue un esfuerzo "considerable" para la empresa que supuso "una revolución de recursos de todo tipo".

La declaración de encausados continuará este jueves y, ante la celeridad con la que se han producido las de este miércoles debido a que sólo han querido responder a las defensas, la presidenta ha ordenado que todos los acusados estén presentes en la sala.