Expofranquicia presentará una oferta con más de 20 sectores representados del 5 al 7 de mayo

La próxima edición del Salón Internacional de la Franquicia, Expofranquicia 2022, reunirá una oferta multisectoral con más de 20 sectores representados entre el 5 y el 7 de mayo en el Pabellón 6 del Recinto Ferial de Ifema Madrid.

De esta forma, sectores como la Automoción, Consultorías y Asociaciones, Moda y Complementos, Fotografía, Heladería y Pastelería, Hostelería y Restauración, Imprenta, Artes Gráficas y Rotulación, Informática, Muebles y Decoración, Ocio, Educación y Formación, Papelería o el Material de Oficina, Servicios estarán presentes en el Salón, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, el segmento de Restauración estará representado por reconocidas enseñas de gastronomía italiana como La Mafia se Sienta a la Mesa, marcas de hamburgueserías como The Fitzgerald Burger Company; enseñas de comida rápida y ligera como The Fresh Poke o franquicias como El Kiosko, o la Mexicana de franquicias, con sus cuatro marcas de restauración (La Mordida, SuperTaco, Ricos Tacos y Grupo Sazón, y China Gate) o el Grupo Restalia.

En el sector de la Moda y Complementos, uno de los mercados más afianzados, se mostrarán propuestas como las que ofrecen NAFNAF o BestSeller, dos firmas internacionales líderes en este segmento. Además, entre los negocios especializados en joyería, se presentan este año Singularu, una marca de joyas asequibles, que conecta los mundos offline y online, transformando el negocio en una inversión moderna y de éxito, y Acium Iberia, una franquicia internacional de venta y personalización de joyas de acero.

En el Salón se encuentran negocios orientados a cubrir la demanda de material de oficina y papelería, como las reconocidas marcas Carlin y Be to Be, así como Recycling System, centros de reciclaje de cartuchos de tinta y tóner para impresora, y Tórculo Comunicación Gráfica.

Por su parte, el aprendizaje contará con importantes segmentos como la enseña Luzentrum, especializada en formación y consultoría; SmartMakings, escuela de idiomas, o Master Vet Academy, escuela especializada en el mundo animal.

De forma paralela, las enseñas especializadas en decoración y equipamiento del hogar darán a conocer las últimas novedades en cocinas, complementos y mobiliario de la mano de Schmidt Cocinas, la cadena de tiendas especializada en ventanas, Replus Ventanas de PVC o enseñas de colchones como Doctor Colchón.

También se mostrará una amplia variedad de conceptos en lo que se refiere al sector de la belleza y el cuidado del cuerpo con enseñas de peluquería como Carlos Conde Peluqueros o Oh My Cut, marcas del mundo de los gimnasios, como Anytime Fitness Iberia, L`Orange Bleue, Mon Coach Fitness, Move it Center, Club Pilates y Energie Fitness o centros especializados en bienestar por electroestimulación como Iron Body Fit, o dirigida a injertos capilares como Clínicas Elite Capilar. También presenta su oferta Doloritas, centros terapéuticos del dolor tratados mediante un innovador protocolo de fotomedicina.

Entre las enseñas del sector automovilístico que participan en esta edición, se podrá conocer la oferta de marcas como Midas, Self Clean Car o Amigo 24, que centra su actividad en la venta, alquiler y reparación de vehículos eléctricos de movilidad personal, y Mimoto Parking, que ha reinventado el concepto del parking para motos y otros vehículos de dos ruedas.

En cuanto al sector de la telefonía y la informática, las novedades llegarán de la mano de las marcas Phone House y Kimono, que reúnen la más amplia oferta de productos y servicios de los principales operadores de telefonía móvil, accesorios, smartphones, tablets y wearebles de los principales fabricantes.

Finalmente, entre otras franquicias, también tendrán protagonismo bancos como BBVA y Banco Sabadell o enseñas especializadas en productos con cannabis como CBD Alchemy, CBDWeed y Cannabis Store Amsterdam. Asimismo, contará con una zona de asesoramiento legal gratuito, proporcionado por tres despachos de abogados (Idea Iuris, Mandri Abogados y Martínez-Echevarría & Rivera Abogados).

Como complemento a todo ello, se ofrece el nuevo canal digital Expofranquicia 365, que permitirá a franquicias y potenciales inversores estar interconectados durante todo el año.