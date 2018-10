La exportavoz Munté reconoció a Llarena que no está "muy satisfecha" de su defensa del 1-O y críticas a la Guardia Civil

Actualizado 23/02/2018 18:24:32 CET

Afirmó en el Supremo que la aplicación del 155 por Rajoy "no formaba parte del imaginario" del exGovern

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera de Presidencia y exportavoz del Govern de Cataluña Neus Munté reconoció el pasado 31 de enero al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que no se siente "muy satisfaecha" de algunas manifestaciones públicas que realizó en las semanas anteriores al referéndum del 1 de octubre una vez analizadas y "vistas con el paso del tiempo".

Así respondió a preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, que le inquirió por su participación el pasado septiembre en un programa de Catalunya Radio en el afirmó que "por descontado" habría referéndum de independencia y calificó de "lamentables, vergonzosas y terribles" las acciones de la guardia civil esos días en Cataluña.

En dichas declaraciones se limitaba a defender la viabilidad del referéndum, que ella creía "posible que se pudiera celebrar siempre y cuando hubiera un acuerdo con el gobierno del Estado" según manifestó en su declaración en el alto tribunal, a cuyos audios ha tenido acceso Europa Press.

Del mismo modo contestó la exconsejera a una pregunta sobre las manifestaciones que realizó unos meses antes, el 23 de mayo del pasado año, en una conferencia-coloquio bajo el titulo "un nuevo Estado en una Europa en Cambio", donde dijo que desafiarían "obstáculos y querellas" para expresarse y poner las urnas, al ser "una nación europea por voluntad propia".

Munté dijo no recordar exactamente dicha frase si bien quiso dejar claro, ante el interés mostrado por el magistrado Llarena en su respuesta a este punto concreto, que no actuaba en calidad de portavoz del Govern y en ningún caso hizo un llamamiento a la desobediencia. "Creo que es una reflexión sobre el derecho a decidir de los ciudadanos, y si hay una referencia a las querellas es porque estábamos en un momento de fuerte judicialización", manifestó la exconsejera.

A lo largo de sus manifestaciones Munté insistió ante el magistrado que durante la etapa en la que ella formaba parte del Govern se trabajaba en un escenario de referéndum acordado, y que el que finalmente se ha producido "no estaba sobre la mesa en ese momento". Por ello, la aplicación por el Ejecutivo de Mariano Rajoy del artículo 155 de la Constitución "en ese momento no formaba parte del imaginario" del Gobierno de la Generalitat.

"NO LO VI VIOLENTO", DIJO SOBRE EL 20 DE SEPTIEMBRE

En relación con la movilización frente a la Consejería de Economía del pasado 20 de septiembre, coincidiendo con unos registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Munté manifestó que no le pareció que fuera un acto violento y que no supo hasta después de los vehículos de la Guardia Civil que quedaron destrozados-algo que no le pareció bien-, ni de los problemas de la comisión judicial para abandonar el edificio.

Explicó que ella acudió a media mañana, tras conocer que se estaban produciendo los registros, se ausentó a comer y luego estuvo un rato más por la parte, y que lo que vio mientras estuvo allí "fue bastante normalidad" y llamadas constantes "a la calma y al civismo" por parte de los presidentes de las entidades convocantes.

Al hilo de lo manifestado por otros investigados, Munté comparó el referéndum posterior del 1-O -al que acudió a votar con toda su familia- a lo que fue la consulta del 9 de noviembre de 2014, "que se saldó con una desobediencia y por lo tanto unas penas de inhabilitación y multa", en alusión a la condena impuesta, entre otros, al expresident Artur Mas.

Su dimisión se precipitó tras el cese de Jordi Baiget como consejero de Empresa y Conocimiento por diferentes factores, según explicó en el Supremo, algunos de ellos de carácter familiar, y porque se encontraba "exhausta", tal y como le dijo al president Puigdemont, al que pidió de forma oral que aceptara su relevo en el Govern.