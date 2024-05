Feijóo aconseja a Sánchez empezar la regeneración democrática de la que habla "en su casa", "regenerando a su familia"

Culpa a Sánchez de ser el responsable de la crisis con Milei y mandar a Puente a "insultar" y "enlodar" para que no se hable de su esposa



MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aconsejado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empezar la regeneración democrática de la que habla "en su casa", "regenerando a su familia", en alusión a su esposa Begoña Gómez, que está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Dicho esto, ha culpado al jefe del Ejecutivo de enviar al ministro de Transportes, Óscar Puente, a "enlodar" e "insultar" al presidente de Argentina, Javier Milei, para que se "cambie de conversación" y no se hable de la investigación judicial a su mujer.

Feijóo ha asegurado que Puente es "realmente el vicepresidente" del Gobierno al que manda Pedro Sánchez a "atemorizar, insultar, enfangar y enlodar". Tras afirmar que ambos están "perfectamente organizados" y "viven en el mismo lodazal", ha recalcado que el "responsable del agravio" al presidente de Argentina es en realidad el presidente del Gobierno español.

"Esto no es un incidente diplomático. Insinuar que el presidente de la República Argentina se droga, no es un incidente diplomático. Es una ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina", ha recalcado Feijóo en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

SÁNCHEZ Y PUENTE "VIVEN EN EL MISMO LODAZAL"

El líder del PP ha recordado que él ya pidió el sábado la inmediata dimisión de Puente o que Sánchez le cesara. "Evidentemente este señor no va a dimitir porque no tiene a dónde ir y el cese pues no se va a producir. ¿Por qué? Porque Sánchez y Puente están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal", ha aseverado.

Feijóo ha asegurado que Puente ejerce como "vicepresidente del Gobierno" y "acapara" focos y titulares, algo que, según ha dicho, "no lo hace porque sí" sino porque "le mandan". "Esto lo hace porque tiene una tarea, tiene una misión, que es atemorizar, insultar, enfangar, enlodar, por utilizar sus terminologías", ha manifestado.

Dicho esto, ha querido trasladar a la República Argentina y al pueblo argentino que "la mayoría de los españoles" están "en contra de este disparate", "esta falta de respeto" y "esta grosería" que, a su juicio, es "impropia de un español que sabe perfectamente" que hay países hermanos como Argentina por historia y cultura. Además, ha recordado que España es el "segundo país inversor en Argentina, después de Estados Unidos".

BUSCA "TENSIONAR" Y "POLARIZAR LA CAMPAÑA"

Feijóo ha enmarcado también lo que está ocurriendo en la campaña electoral y ha señalado que Milei va a visitar España y participar en un mitin de Vox. A su entender, se busca "tensionar, victimizarse y polarizar la campaña" diciendo que el presidente de Argentina es de "extrema derecha y que el PP también por defender a Milei", pidiendo entonces "acabar con la extrema derecha". A su juicio, "esto es una irresponsabilidad enorme porque para cohesionar a los suyos está haciendo un grave daño a España".

Feijóo ha insistido en que Puente debe dimitir o ser cesado, pero ha señalado que no va a ocurrir porque el responsable del agravio, del insulto y de la grosería no es el señor Puente", sino que es el "representante del presidente del Gobierno". Según ha añadido, es Pedro Sánchez el autor, de forma directa o indirecta", de esta "ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina". "Espero que el señor Milei se dé cuenta de que el señor Sánchez vive en la fábrica del fango", ha enfatizado.

"INSULTAR" A MILEI PARA QUE NO SE HABLE DE SU MUJER

A renglón seguido, y después del cruce de declaraciones entre el Gobierno español y de Argentina, Feijóo ha señalado que "la regeneración democrática" de la que habla Pedro Sánchez "debería empezar en su casa, regenerando a su familia".

En este punto, ha afirmado que un presidente del Gobierno en Europa tiene "en este momento a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer", algo que, a su entender, es "inaudito". Mientras tanto, ha proseguido, el Ejecutivo "se dedica a insultar Milei" para que no se hable de ese asunto que afecta a su esposa. Begoña Gómez.

"En Portugal se empezó a investigar al jefe de gabinete del primer ministro y el primer ministro dimitió. Aquí se está investigando a la mujer del presidente del Gobierno por la Guardia Civil y el presidente del Gobierno se dedica a insultar a Milei y que cambie la conversación", ha abundado.

Precisamente, el jefe de la oposición ha anunciado una nueva movilización en la segunda quincena de este mes "defender la democracia", la "independencia judicial" y la "libertad de prensa". "Volvemos a salir a la calle por higiene democrática", ha declarado.

ESPERA QUE NO LE "OBLIGUEN" A TENER QUE LLAMAR A BEGOÑA GÓMEZ

Al ser preguntado si el PP citará finalmente a la mujer de Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', Feijóo ha dejado la puerta abierta, asegurando que lo irán viendo e irán "modulando". "No me gusta meter a la familia del presidente del Gobierno en esto", ha dicho, para agregar que es el jefe del Ejecutivo el que debe dar explicaciones.

En este sentido, ha indicado que han pedido la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso y si sus socios "independentistas" y "nacionalistas" le van a "proteger" y rechazan que comparezca, tendrá que hacerlo en el Senado, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. "Si utilizando las técnicas del reglamento de forma espuria no quiere comparecer el Senado, comparecerá en la comisión de investigación", ha avisado.

En este punto, ha dicho que espera que no les "obligue" a tener que llamar a su mujer a comparecer también, ya que, según ha dicho, no tiene "ningún interés" en hacerlo, "a pesar de que han llamado" a su hermana y a un hermano de su pareja, pidiendo a ambos la declaración de la renta. "A pesar de eso yo no soy Sánchez", ha proclamado.

"Estamos dando todas las posibilidades para que no tenga que sentarse con una comisión de investigación la señora del presidente del Gobierno. En todo caso, es muy importante conocer que el juez ha pedido a la Guardia Civil que investigue las actividades de esta señora. Eso es mucho más importante que cualquier comisión de investigación", ha manifestado.

A LA ESPERA DEL VOLCADO DE LOS MÓVILES DEL CASO KOLDO Coincidiendo con la comparecencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Senado, Feijoo ha dicho que no dimitió como le pidió el PSOE sino que se fue al Grupo Mixto, "lo cual quiere decir que no se siente responsable, o al menos no se siente responsable único, de la trama de corrupción que afecta al Gobierno, al partido, y probablemente al entorno del presidente".

Dicho esto, ha destacado que, aunque esta investigación en el Senado es "necesaria", el sumario todavía tiene "piezas secretas" y "todavía falta el volcado de los móviles, entre otros de los 23 móviles del señor Koldo, para conocer exactamente cuál es el contenido de alcance".

En este punto, ha recordado que esta investigación "empezó hace dos años" y "nada se supo antes de las elecciones generales, cuando ya estaba prácticamente ultimada". "Tampoco nada se supo durante las sesiones de investidura. Y se viene a conocer en el mes de febrero, finalizada la sesión de investidura", ha apostillado.