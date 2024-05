Feijóo acusa a Sánchez de no aclarar las actividades profesionales de su esposa y anuncia que le llamará en el Senado

Poco antes, Sánchez se mostró dispuesto a ir al Senado pero avisó al líder de PP: "Si quiere llevar a mi esposa, será su responsabilidad"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no aclarar las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez, tras más de seis horas de comparecencia en el Pleno del Congreso. Por eso, ha anunciado que el Grupo Popular citará a Sánchez en el Senado, donde el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta.

"El resumen de lo que ha ocurrido hoy podría ser que, una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho, máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado", ha dicho con ironía Feijóo en su pregunta de control en el Pleno del Congreso.

Tras denunciar que el jefe del Ejecutivo no haya contestado en sesión plenaria sobre las preguntas que le ha formulado sobre su esposa, el presidente del PP ha espetado a Sánchez que "las va a tener que contestar en el Senado".

SÁNCHEZ: "YO YA HE DADO EXPLICACIONES CLARAS SOBRE MI PAREJA"

En el debate previo de seis horas que se ha celebrado en el Congreso, Sánchez ha afirmado que él ya ha dado" explicaciones claras" sobre su pareja. "Lo vuelvo a repetir, ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa, no le importa, a usted no le interesa la verdad", ha dicho.

Así, ha insistido en que al PP "no le importa" lo que "haya dicho la Audiencia Nacional, o la Fiscalía, o la Oficina de Conflicto de Intereses, o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil" porque lo único que le interesa al PP es "la destrucción del adversario político" y "poder ganar en periódicos y en tribunales lo que no pudo ganar en las urnas el pasado 23 de julio".

Después de que Feijóo haya lanzado la posibilidad de citarle en el Senado si hoy no da explicaciones, Sánchez ha recalcado que él no tiene "ningún problema en responder" allí y le ha pedido que no le trate de "amenazar" llevarle a la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el llamado 'caso Koldo', dado que está "encantado" de comparecer. Y a renglón seguido, ha añadido: "Si quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado, será su responsabilidad, pero irá también, encantada".

FEIJÓO: "ESTO SIGUE ABIERTO"

Ante esas manifestaciones, Feijóo ha asegurado en su réplica que él no ha acudido al Congreso a "prejuzgar" ni lo hará "jamás", recordando que lleva "30 años en esto". Eso sí, ha dicho a Sánchez que "tan seguro no estará cuando ha venido a mezclar" en la misma comparecencia las actividades de su esposa con varios asuntos, como Palestina, Gibraltar o Ucrania.

"Permítame decirle que quien ha tratado a su esposa como si ya estuviese encausada es usted. Usted la puso bajo el foco de su drama adolescente, usted, el que se maneja con evasivas y solo habla ante los medios afines, es usted el que tiene en su mano las explicaciones que niega en las Cortes Generales", ha enfatizado.

Por eso, ha pedido saber si Sánchez ha preguntado a su esposa "para qué firmó papeles inútiles que la pueden involucrar en un proceso penal" y si le consta que su mujer está "investigada en un juzgado de Madrid", subrayando que ese juzgado de Madrid "hace unos momentos acaba de citar a seis empresarios" como testigos "en la causa de corrupción y de tráfico de influencias". "Es decir, esto sigue abierto, ¿verdad, señor Sánchez?", ha exclamado.

CRUCE DE REPROCHES SOBRE LAS "MENTIRAS" Y "LOS BULOS"

Asimismo, Sánchez se ha quejado de que ni PP ni Vox hayan atendido su petición de "bajar el tono", no atacarse "en el plano personal" y no azuzar la confrontación" con "mentiras, con difamaciones y con bulos". "En suma, a no contribuir a esa ola de polarización que vive Europa", se ha quejado.

Dicho esto, ha acusado a Feijóo de llevar a cabo una "intervención vacía en contenido y llena de injurias". "El que venía a no insultar. El fango, en definitiva. Ninguna propuesta para mejorar la vida de los ciudadanos, ninguna idea para reforzar la política exterior de nuestro Gobierno", ha denunciado.

En su dúplica, Feijóo ha afirmado que el Gobierno le "difamó" en sede parlamentaria y no se ha disculpado, al tiempo que ha recalcado que Sánchez "nunca va a poder luchar contra los bulos" porque su Presidencia "es un gran bulo". Es más, tras mostrarse visiblemente molesto con la intervención del socialista Paxti López, ha admitido que fue una "equivocación" nombrarle lehendakari con los votos del PP.

SÁNCHEZ ACUSA AL PP DE PREFERIR QUE PUIGDEMONT GOBIERNE EN CATALUÑA

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha asegurado que le ha resultado "esperpéntico" ver a Feijóo y cargos del PP "entristecerse" porque haya ganado las elecciones en Cataluña el socialista Salvador Illa y que "el independentismo no haya sumado una mayoría parlamentaria". "Ustedes prefieren que gobierne Cataluña Puigdemont a que lo haga Illa durante los próximos cuatro años. Y ya le digo que será Salvador Illa quien gobierne", ha proclamado.

Asimismo, Sánchez ha advertido al PP que los resultados de Vox en Cataluña, donde ha mantenido sus 11 escaños, "confirman lo equivocado de su estrategia". "Porque al final, copiar el discurso xenófobo sobre migración y seguridad, como hizo usted durante la campaña electoral en Cataluña no quita un voto a Vox, es que lo que hace es reforzar la posición de Vox", ha aseverado, para añadir que los discursos de Santiago Abascal y Feijóos sobre inmigración son "perfectamente intercambiables".

Sánchez ha destacado además que Naciones Unidas "ha tenido que salir a reprochar las mal llamadas leyes de concordia" de PP y Vox, que, a su juicio, "son leyes de la discordia, son leyes absolutamente antimemorialistas" por "cuestionar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, equiparando a víctimas con verdugos, cuestionando la dignidad de la memoria democrática de los españoles y españolas". "Le pido que retiren las leyes antimemoria democrática y que dejen de acusar a Naciones Unidas de propagar bulos y de desinformar", ha demandado a Feijóo.

FEIJÓO: EL DÍA 9 VOLVERÁN A HABLAR LOS ESPAÑOLES

Además, Feijóo ha recalcado a Sánchez que al PP le han votado ocho millones de personas en unas generales y merecen "un respeto", añadiendo que "jamás" ha votado tanta gente al actual presidente del Gobierno.

"Lo bueno es que el día 9 de junio volverán a hablar los españoles. Vamos a esperar la respuesta de todos. Yo no lo voy a sacar a usted a garrotazos ni a gorrazos. Hasta aquí podíamos llegar. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pero no pasa nada. Yo soy un demócrata", ha finalizado.