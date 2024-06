Feijóo acusa a Sánchez de usar a su mujer para "victimizarse" y alerta de que se creerá "más impune" si hay empate

Compara la situación con "las imágenes populistas al modelo de los Kirchner en Argentina" y recalca que "el fango" es Sánchez



MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo de "victimizarse" para buscar "salvar su carrera política", un día después de aparecer en un mitin con su esposa, Begoña Gómez. Tras definir a Pedro Sánchez como un "personaje que es letal para la democracia española", ha alertado de que se creerá "todavía más impune" si hay "empate" entre PSOE y PP en las elecciones europeas y ha animado a concentrar el voto en el Partido Popular.

"Yo pido primero ir a votar y segundo concentrar el voto. Si nos movilizamos y concentramos el voto en el Partido Popular, se abre una luz de esperanza y sobre todo se abre un escenario de cambio político en España", ha asegurado, para insistir en que si el día 9 se coge "la papeleta del PP, Sánchez se va seguro".

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha insistido en que una victoria del PP "supondría sin ninguna duda un mensaje de cambio" y ha apelado a los "cabreados" con los que está sucediendo en España. Dicho esto, ha indicado que el PSOE esta "jugando al empate" con el PP.

"¿Qué ocurre si el señor Sánchez, que está jugando al empate, consigue el empate? Se considerará todavía más impune, podrá hacer todavía más daño a las instituciones y entraremos, reitero, en una fase de que esa soberbia y esa impunidad mantengan lo que resta del final de la legislatura", ha manifestado.

"SE HA CONVERTIDO EN EL CREADOR DE LA MÁQUINA DEL FANGO"

Tras la citación judicial el 5 de julio a la esposa de Pedro Sánchez, Feijóo ha indicado que el PP no ha tenido "nunca ninguna intención de meter a la mujer del presidente del Gobierno en esto". "Ha sido el presidente del Gobierno que la ha utilizado. Y ayer más, para victimizarse él y para salvar su carrera política", ha enfatizado.

En este sentido, ha asegurado que es "falso" que el PP esté "yendo contra la mujer del presidente del Gobierno" sino que es Sánchez el que "otra vez está utilizando incluso a su familia para victimizarse y buscar votos". "Está claro", ha enfatizado.

En este sentido, ha resaltado que Sánchez "se ha convertido en el creador de la máquina del fango, sabiendo que el fango es él". "El bulo de la historia democrática de nuestro país se llama Pedro Sánchez. Ha sido un bulo toda su carrera política. Ha sido un bulo esto de que venía y hizo una moción de censura para eliminar la corrupción, y ahora se encuentra que tiene a la corrupción en su habitación", ha aseverado.

"IMÁGENES POPULISTAS AL MODELO DE LOS KIRCHNER"

El líder del PP ha señalado que él no contaba con este "tipo de moral" porque "esto es la antipolítica". "Y yo no contaba que en mi país hubiesen imágenes populistas al modelo de los Kirchner en Argentina", ha manifestado.

Según Feijóo, el hecho de que "imputen a la mujer del presidente del Gobierno y él se haga la víctima es un chantaje más propio del populismo que de una democracia occidental". Además, ha subrayado que no es solo este caso que afecta a la esposa del presidente, sino que hay "un conjunto de casos latentes" de presunta corrupción que incumbe al Gobierno y al PSOE.

El líder del PP ha destacado que "una persona normal" no podría entrar en empresas como Indra o Telefónica y "conseguir mucho dinero para sus aplicaciones que posteriormente los utiliza, parece ser, en beneficio propio" y "las pone a su nombre", en referencia a las informaciones conocidas sobre la mujer del presidente del Gobierno.

"Yo llevo mucho tiempo en la administración pública. Coger el sobre de documentos administrativos en un expediente de contratación y encontrarte con una carta firmada por la mujer del presidente del gobierno es inverosímil", ha indicado.

RECUERDA CÓMO SÁNCHEZ RECLAMABA LA DIMISIÓN DE RAJOY EN 2018

Feijóo ha señalado que este miércoles estaba repasando la intervención de Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, cuando le pedía de forma "continua" su dimisión por "un párrafo" en "una sentencia que habla de que el PP es responsable del título lucrativo". "Posteriormente el Tribunal Supremo deja sin efecto eso", ha añadido.

En este punto, ha calificado de "cinismo" el comportamiento de Sánchez y ha señalado que él "sería incapaz de salir a la calle" en esta situación. "Es que yo me hubiese ido a mi casa desde hace ya bastante tiempo para intentar reconstruir mi imagen pública", ha apostillado.

Dos días después de la segunda carta de Sánchez a la ciudadanía, Feijóo ha señalado que el presidente es "es el primer acosador político de los jueces españoles". "Me señala a mí, como que estoy detrás de las actuaciones de los jueces. Esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo", ha advertido.

INFORME DE LA UCO SOBRE LA ESPOSA DE SÁNCHEZ

Además, el presidente del PP ha asegurado que "ha quedado claro" que el informe de la UCO sobre el caso de Begoña Gómez que no apreciaba indicios de delito "no era tal" sino que "estaba recortado y fue una filtración" no saben "de quién".

Después de que la UCO haya requisado en la sede de Red.es información del caso que afecta a Begoña Gómez por orden de la Fiscalía Europea, Feijóo ha indicado que se ha "roto" el relato de que el juez del caso "no se ajusta a los tiempos electorales", cambiando "completamente la estrategia y el relato".

"¿Por qué? Porque ha sido la Fiscalía de la Unión Europea, la Fiscalía de la Unión Europea la que ha entrado en una empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, Red.es, para ver una serie de contratos financiados con fondos europeos. Por consiguiente, ha quedado demostrado que aquí no hay persecución a nadie, que aquí lo que hay simplemente es el interés por investigar una presunta corrupción", ha manifestado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE CONVERTIRSE EN "EL PRIMER ACOSADOR DE LOS JUECES"

El líder del PP ha indicado que un Gobierno de un país europeo "no puede atacar a los jueces a diario" y ha insistido en que el presidente del Gobierno se haberse convertido en "el primer acosador de los jueces". "Puede haber partidos como la izquierda radical o el independentismo que ataquen a jueces, pero ahora es el presidente del Gobierno quien lo hace", ha asegurado.

En este punto, ha subrayado que la primera carta de Sánchez fue para "tapar que su mujer estaba siendo investigada desde hacía meses" y la segunda ha sido "para tapar que a su mujer la han citado a declarar". "Esto es muy grave y pido a los españoles que no se dejen engañar. Si rompemos la independencia judicial, acabamos con la democracia", ha alertado.