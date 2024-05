Feijóo acusa a Sánchez de usar Palestina para que no se hable de la trama del PSOE y dividir a los españoles

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP pide al presidente que "lave la boca" a algunos ministros y el cese de Albares por la crisis con Milei

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar el reconocimiento de Palestina para evitar que se hable de "la trama del PSOE" y también para dividir a los españoles, al tiempo que le ha reclamado el cese del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis diplomática con Argentina.

"A usted no le interesa hablar de Palestina por principios, lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE porque cree que así puede dividir a los españoles y salir beneficiado en ello", ha afeado Feijóo ante el Pleno del Congreso de los Diputados después de que Sánchez haya anunciado que el Consejo de Ministros reconocerá el próximo martes el Estado palestino.

"Se ríe de todos y en esto también", ha denunciado el líder del PP, que ha pedido a Sánchez que "no utilice este asunto a la ligera", esgrimiendo que en política exterior ha demostrado ser "mucho más leal" que "cualquiera de sus socios incluso de los que se sientan en el Consejo de Ministros".

Feijóo ha reiterado que para su partido la prioridad ahora no es reconocer Palestina sino la liberación de los rehenes en manos de Hamás, "el alto al fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada". Una vez que esto ocurra, ha añadido, "hablemos de una solución de paz y convivencia duradera, de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina".

En opinión del líder del PP, Sánchez está aprovechando para "separar a los españoles en buenos y malos". "Esto no es o con Sánchez o contra la paz. Esto no es o con Sánchez o contra la democracia. Esto no es o con Sánchez o contra el Estado", ha recalcado.

"Lecciones de humanidad, si les parece, se las ahorran", ha esgrimido, tras echar en cara que no se movió un dedo cuando Sánchez "dejó a su suerte" a los saharauis, "en la conveniencia con la dictadura de Venezuela" o ante el hecho de que "España es el país que más ha incrementado la compra de gas ruso".

Feijóo ha considerado "bastante sorprendente" que el presidente del Gobierno se erija en "líder internacional cuando ni siquiera es capaz de liderar su propio Gobierno" como quedó patente la víspera con la ley para prohibir la prostitución. "Para afrontar la paz en el mundo, sería importante antes lograr la paz en su gobierno, porque así España es ingobernable", le ha espetado a Sánchez.

El líder de la oposición también se ha referido a la actual crisis diplomática con Argentina, echando en cara que el Gobierno considere que el hecho de que el presidente argentino hable de la mujer de Sánchez "pone en riesgo la democracia" pero no así los ataques proferidos en el pasado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el Rey Felipe VI.

"¿Por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta?", le ha planteado, exigiendo también explicaciones de por qué no se ha retirado también al embajador en Rusia.

"Para darnos lecciones de diplomacia, antes debería de mirarse al espejo. Para combatir la violencia política, antes debería lavarle la boca a alguno de sus ministros", le ha recriminado a Sánchez, a quien ha pedido expresamente el cese del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Según Feijóo, el jefe de la diplomacia ha puesto "los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista" con su decisión de retirar a la embajadora española de Argentina. "Exija responsabilidades y déjelo ya. De lo contrario quedará claro que a usted le molestan los insultos y no le importa la verdad y que está dispuesto a todo", ha zanjado.