Feijóo afirma que su objetivo es "lograr los diputados suficientes para ser presidente" y no ver de qué partidos precisa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, respecto a posibles pactos postelectorales, que su objetivo es "lograr los diputados suficientes para ser presidente" y no ver de qué partidos precisa. "El objetivo no es ver cuántos diputados y de qué partidos políticos necesito para ser presidente del Gobierno, el objetivo es sacar el número de diputados suficientes para ser presidente del Gobierno", ha aseverado.

Así lo ha explicado en una conferencia ofrecida en Vitoria organizada por el diario El Correo, bajo el título "Objetivo Actualidad", en la que ha recordado que, durante su trayectoria al frente del Gobierno en Galicia, ha intentado que la formación de Santiago Abascal no entrara en el Parlamento autonómico, y lo consiguió. No obstante, según ha explicado, eso no quiere decir que consiga "lo mismo en el Congreso de los Diputados".

Feijóo ha destacado que su objetivo es "gobernar con una mayoría de españoles que, en este momento, crea que la alternativa al partido de Sánchez, a Podemos y al independentismo vasco y catalán, es el PP". "Si obtengo esa mayoría de españoles que me den esa oportunidad, gobernaré", ha asegurado.

