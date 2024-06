Feijóo alerta de la alianza PSOE-Vox que han visto en Sevilla y dice que solo el PP puede dar "revolcón" a Sánchez

"La campaña de Vox parece estar diseñada por Sánchez", exclama, para añadir que "nunca un Gobierno ha merecido tanto un voto de castigo"



El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha alertado este lunes contra la alianza de PSOE y Vox que han visto en el Ayuntamiento de Sevilla, tras "tumbar" el presupuesto presentado por el Gobierno local que dirige el 'popular' José Luis Sanz. Tras asegurar que "la campaña de Vox parece que está diseñada" por el presidente del Gobierno, ha llamado a unir el voto de centroderecha en el PP, ya que, según ha subrayado, solo así podrán dar un "revolcón" al PSOE de Pedro Sánchez.

En un mitin en Santa Cruz de Tenerife, junto al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el candidato a las elecciones europeas Gabriel Mato, Feijóo ha advertido de que si se divide el voto de centroderecha puede ocurrir como en las generales del 23 de julio.

"Hay gente que cree que Sánchez se puede ir si votamos a otro. Pues no. Eso ya lo hicimos en julio. Al final, 11 millones de votos divididos entre dos, 170 escaños. 11 millones de votos juntos son más de 190", ha enfatizado el presidente de los 'populares'.

En este punto, ha destacado que este mismo lunes el PSOE y Vox se han "aliado para tumbar los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla". "No es por nada, pero la campaña de Vox parece que está diseñada por el señor Sánchez. Nos han tumbado el presupuesto de la cuarta ciudad de España", ha aseverado.

De esta forma ha aludido al hecho de que la oposición del Ayuntamiento de Sevilla haya tumbado, en bloque, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno local en un pleno extraordinario. Este rechazo plantea ahora el escenario de una cuestión de confianza al alcalde, José Luis Sanz (PP), vinculada a las cuentas.

"NO OS DEJÉIS ENGAÑAR"

En su intervención, Feijóo ha afeado a la formación de Santiago Abascal que diga que "votando a Vox también gobierna el PP". "Ya vemos, ya. Ya hemos visto", ha exclamado, en referencia a lo que ha ocurrido en el Consistorio de Sevilla.

Por eso, ha recalcado que "quien quiera darle un revolcón de verdad al Partido Socialista" que dirige Pedro Sánchez tiene que recoger "la papeleta al PP" el próximo 9 de junio. "No os dejéis engañar. El resto de votos fortalece la presencia de Sánchez", ha manifestado.

El líder del PP ha indicado que la mayoría de ciudadanos quieren "abandonar esta parálisis y que el Gobierno funcione", dado que no ha aprobado ni los presupuestos. "Lo único que han traído son líos, tapujos, mentiras. Tapar el caso koldo, tapar el problema de la Moncloa, tapar con un conflicto con Argentina", ha aseverado.

"HOY HAY MÁS MOTIVOS PARA VOTAR AL PP"

Feijóo ha asegurado que "hoy hay más motivos para votar al PP" que hace un año. "Si votamos el 9 de junio los que hemos votado en las elecciones anteriores, tendríamos un excelente resultado", ha manifestado, para llamar a acudir a las urnas.

Es más, el jefe de la oposición ha subrayado que si votan también "todos aquellos que quieren que Sánchez se vaya" y votan "unidos" en torno al PP, el presidente del Gobierno "se irá" y "le quedará mucho menos". En su opinión, "nunca un Gobierno ha merecido un voto de castigo tanto como éste".

Tras presumur de la candidatura europea del PP, que incorpora al canario Gabriel Mato, Feijóo ha apelado a los suyos a que se movilicen en estos días de campaña para llenar las urnas de "libertad, de coherencia, de transparencia, de decencia".

PRESENTA A EUROPA COMO "LA GARANTÍA FRENTE A LOS "DESMANES"

Además, ha dicho que Europa es la "garantía" para "hacer frente a los desmanes que se puedan producir en los distintos países" porque "para entrar en ese club selecto de países se necesita democracia". Según ha insistido, Europa es el límite a los desmanes de un Gobierno que está invadiendo los poderes" y "que ha considerado que los poderes del Estado no son más que una extensión del Gobierno".

"No queremos, en definitiva, un Gobierno que no distinga entre el Estado y el gobierno. El Gobierno está a disposición del Estado y el Estado no se somete al Gobierno", ha recalcado, para agregar que no quieren ser "una anomalía democrática en Europa".

Feijóo ha señalado que al Gobierno de Sánchez "solo le preocupa la corrupción" y "por eso amnistía a sus socios" y "tapa la corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno". "El Gobierno ha entrado en pánico, es verdad, ya no sirve a nadie y en consecuencia ya no sirve para nada. Solo le sirven sus cargos. No gobierna, pero resiste", ha indicado.

A su entender, con la ley de amnistía Pedro Sánchez ha "comprado seis meses más Moncloa y viajar en Falcón" "pero ha vendido muchas cosas que no son suyas", como la Constitución, el Estado de Derecho, el Código Penal, la separación de poderes, la igualdad de los españoles y el respeto de las instituciones, según ha dicho.

DICE QUE "LA VIVIENDA SOLO SE SOLUCIONA CON SUELO Y CON DINERO"

Tras mostrarse convencido de que la historia "jamás amnistiará" a Pedro Sánchez, Feijóo ha echado en cara a Sánchez que no se ocupe de los problemas de los españoles cuando están "en récord de pobreza", la "inseguridad crece" y "la ley de vivienda ha sido un fracaso".

"¿Por qué? Porque ha subido el precio de los alquileres y ha evitado poner muchas casas a alquilar, permaneciendo vacías", ha manifestado, para añadir que "la vivienda solo se soluciona con suelo y con dinero, no con este tipo de cuestiones que limitan las capacidades de la regulación de la vivienda".