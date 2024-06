Feijóo asegura que el PPE avala de forma "unánime" y "sin fisuras" las candidaturas de Von der Leyen y Metsola

Entre las prioridades, cita la de "reorientar" las políticas agrícolas y "tener compromiso con el Estado de Derecho"



BRUSELAS, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPE, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Partido Popular Europeo ha avalado este lunes "de forma explícita, unánime y sin fisuras" las candidaturas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para revalidar sus respectivos cargos de cara a la negociación de los líderes.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) que se ha celebrado este lunes en Bruselas como antesala de la cena de jefes de Estado y de Gobierno en la que se buscará cerrar el reparto de la cúpula de las instituciones europeas ('top jobs' en la jerga comunitaria).

"Todos hemos avalado de forma explícita la candidatura de las dos compañeras. Ahora hace falta ser coherente y consecuente con la posición de los líderes", ha señalado Feijóo, que no ve "fisuras" al respecto ni ha notado "ningún planteamiento de tibieza" sino, al contrario "de fortaleza y coherencia".

Feijóo ha aprovechado también para recordar que el PPE ha ganado las elecciones europeas del pasado 9 de junio, mientras que el PP ha sido también "la primera fuerza política" en España, lo que le otorga "enormes responsabilidades" dentro su familia europea.

Además de celebrar los resultados electorales, el líder 'popular' ha subrayado también que "las alianzas y los compromisos del PPE deben tener límites y líneas rojas" y ha defendido que "el PPE es garantía contra los populismos y extremismos ya sea por la derecha o por la izquierda".

Entre las prioridades a defender, ha destacado "reorientar las políticas agrícolas, ganaderas y pesqueras, así como las soluciones en materia de seguridad, cumplir el pacto migratorio y tener compromiso con el Estado de Derecho en todos los países miembros y, de forma especial, en España".

"LA AMNISTÍA HA SIDO DERROTADA EL 9J"

En este sentido, ha afirmado que la amnistía ha sido "derrotada el 9J" y que la UE velará por que se respete al Estado de derecho en España. "No hay Unión Europea sin Estado de derecho; no hay Estado de derecho sin división de poderes; y no hay división de poderes sin independencia judicial", ha apostillado.

Asimismo, Feijóo ha destacado que son "la segunda delegación del PPE". "Y hemos tenido la mayor remontada de todos los partidos que lo conforman", ha apostillado, además de recordar que los 'populares' españoles han aportado 10 escaños más al partido a nivel europeo.

Feijóo ha aseverado, además, que el PP cuenta con un "buen equipo" y que su candidatura era "claramente mejor" al resto, al tiempo que ha ensalzado el trabajo de la jefa de la delegación española, la eurodiputada Dolors Montserrat, que repetirá puesto "ahora con confianza renovada" tras la anterior legislatura.