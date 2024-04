Feijóo asegura que si gobierna derogará la Ley de Memoria y acusa a Sánchez de sacar el franquismo cuando hay elecciones

También promete bajar el IRPF si llega a Moncloa para que la subida salarial no se vea eclipsada por la carga fiscal y la inflación



MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que si gobierna derogará la Ley de Memoria como recogía el programa electoral con el que concurrió a las generales y el programa del PP Aragón. Además, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de resucitar el franquismo cada vez que hay elecciones en España, aludiendo a las tres citas con las urnas de los próximos tres meses: vascas, catalanas y europeas.

"Es un clásico. Cada vez que hay elecciones hablamos del franquismo. Mira, el franquismo es una dictadura, ha sido una dictadura, y ETA era una banda terrorista", ha declarado Feijóo, después de que el Gobierno haya anunciado que llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Memoria de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana por considerar que van contra la ley estatal que regula la materia.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afeado a Sánchez que saque el franquismo cuando se convocan unas elecciones. "El franquismo es una dictadura y ETA es una banda terrorista. Y el que no acepte estas dos cuestiones, pues probablemente tendrá un problema. Nosotros no", ha resaltado.

DICE QUE EL PP DE ARAGÓN LO LLEVABA EN SU PROGRAMA

Feijóo ha señalado que el PP va a derogar la Ley de Memoria que el PSOE "pactó con Bildu". "No lo han dicho mis compañeros, lo he dicho yo en Ermua. Una de mis promesas si soy presidente del Gobierno es derogar esa ley, porque entiendo que una ley que tiene la firma de Otegi y que se ha excluido al PP de la misma, es una ley que no refleja lo que ha ocurrido en España en los últimos 60, 70, 80 años", ha manifestado.

Además, y después de que Aragón haya aprobado una norma sobre este asunto, Feijóo ha indicado que el PP de esta comunidad "llevaba esto en su programa electoral" y ha dejado claro que su partido va a "cumplir" con ese programa.

"El franquismo ha sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Lamentablemente los socios del Gobierno no están de acuerdo con esto", ha abundado el jefe de la oposición.

BAJARÁ EL IRPF DE FORMA RETROACTIVA CUANDO GOBIERNE

El presidente de los 'populares' también ha asegurado que bajará el IRPF de forma retroactiva "desde el mes de enero del año en el que empiece a gobernar" para que la subida de los salarios no se vea eclipsada por la carga fiscal y la inflación.

Además, Feijóo ha denunciado las "69 subidas de impuestos" del Gobierno y ha pedido que los "63.000 millones de euros que ha recaudado de más el Ejecutivo se devuelva a los ciudadanos parcialmente al menos".

También ha lamentado que el precio de los alimentos "haya subido un 30%" y que España sea uno de los países de la OCDE donde más poder adquisitivo han perdido los ciudadanos. "Los salarios han subido menos que la inflación", ha advertido.