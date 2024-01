Feijóo avisa que el BNG quiere "trasladar el modelo de fractura a Galicia" y pide exportar a España la política de Rueda

Cree que Sánchez deja claras sus prioridades con la Ley de Amnistía: "Ha ignorado a los españoles y los españoles no vamos a ignorarlo"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este lunes que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) quiere "trasladar el modelo de fractura a Galicia" y ha defendido exportar a España la política gallega que practica en la Xunta Alfonso Rueda, quien, a su juicio, ofrece "confianza", "seguridad", "certeza" y "garantía". De hecho, ha dicho que entre lo que pueden "exportar" de Galicia es "el bilingüismo cordial, que no requiere pinganillos".

"Hace mucha más falta que la política nacional se parezca a la política gallega que llevar a Galicia todo lo que no le hace ningún bien a ningún español", ha proclamado Feijóo en la presentación del desayuno informativo organizado por el diario La Razón con el presidente de la Xunta.

A pocos días de que arranque oficialmente la campaña gallega, Feijóo ha afirmado que Rueda representa la "seguridad de que no va a fallar a quien deposite en él responsabilidades y esperanzas", al tiempo que representa la "certeza" de que "ante los problemas siempre va a intentar buscar soluciones". "Y es la garantía de que Galicia no va a emprender caminos hacia ninguna parte", ha apostillado.

UN PROYECTO COMÚN FRENTE A LA "REPARTICIÓN DE PORCIONES"

Es más, ha asegurado que Rueda representa la "confianza", que es "como una tierra puede progresar", y defiende un "proyecto común" que no busca "la repartición de porciones". "Y es así como Galicia no ha parado en ningún momento en los últimos tres lustros mientras en otros territorios de España se frenaba el progreso porque se producía una enorme división social y también una división política", ha avisado.

Feijóo ha advertido de que en las elecciones en Galicia "se decide el gobierno de Galicia y también algo más", dado que "los gallegos decidirán entre dos maneras de entender de las responsabilidades públicas": la que "multiplica las dificultades como lamentablemente están sufriendo los catalanes desde que se inició el proceso independentista" o la que "resuelve" los problemas de los ciudadanos.

A su entender, es "evidente que el Gobierno de España ha escogido la primera opción y la ha extendido a toda la nación exclusivamente por su conveniencia partidista y por su la conveniencia personal" del presidente del Gobierno.

Sin embargo, ha subrayado que hay políticos que "miran lo que quiere el pueblo" como Alfonso Rueda, que practica una política "que funciona". Por eso, ha destacado que puede presentarse a estos comicios con "balance y con la credibilidad de poder ofrecer un proyecto para Galicia en los próximos cuatro años y, probablemente un proyecto para la próxima década".

"Mientras unos permiten que una minoría imponga sus objetivos a la mayoría, Galicia se gobierna desde la mayoría. Mientras unos buscan que la nación fracase, Galicia se siente orgullosa de lo propio, que también incluye la contribución al proyecto de España. Y mientras unos se centran en las necesidades personales, políticas y judiciales de algunos políticos, Galicia se preocupa por los problemas reales de los ciudadanos", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha recalcado que "hay algunos gobiernos autonómicos que han sido pioneros en la fractura y otros partidos como el BNG que quieren seguirles" y "trasladar el modelo de la fractura a Galicia, como lo ha hecho el Partido Socialista en España".

"¿Por qué no extender la sensibilidad social de Rueda a toda España?", se ha pregunta el líder del PP, tras recordar que Galicia es la primera comunidad en la que la educación infantil es gratuita, la primera en políticas de conciliación; y ahora proyecta extender la matrícula cero también para los estudios universitarios.

LOS ESPAÑOLES YA NO PUEDEN CREER "EN NADA" A SÁNCHEZ

Feijóo ha afirmado que los españoles "ya no pueden creer" al Gobierno de Pedro Sánchez "en nada de lo que dice y de lo que hace", al tiempo que ha resaltado que preside un Ejecutivo que "promueve la división".

A su entender, esto se debe a que "sólo hay intereses de parte y ya no hay más respuesta a los problemas que más problemas", con "una suma de partidos que sólo tienen en común el reparto de estatus y de privilegios entre sí".

"¿En qué beneficia a los ciudadanos que una serie de políticos queden eximidos de cumplir la ley? ¿En qué beneficia a los ciudadanos que se eliminen o suavicen delitos de corrupción y malversación política? ¿Y en qué beneficia a los ciudadanos rebajar el listón del terrorismo?", se ha preguntado, en alusión a los pactos del PSOE con sus socios.

El presidente del PP ha resaltado que el Gobierno al aprobar mañana la ley de amnistiá ha dejado "claras" sus prioridades desde el primer momento. "Las prioridades del Gobierno son ellos mismos. Han ignorado sus propios compromisos, han ignorado sus propias palabras, han ignorado la igualdad de los españoles, han ignorado los principios constitucionales, han ignorado al conjunto de los españoles y los españoles no vamos a ignorarlo", ha advertido.

A su entender, España "funcionará mejor si la política no se encierra en subastas privadas en Ginebra o en Waterloo y se escucha más a los españoles". "Así funciona en Galicia", ha manifestado, para subrayar que Rueda es "un presidente capaz de responder a las demandas de un pueblo que no entrega nada a nadie sin tener la certeza de que ese al que se le entrega no va a fallar".

Finalmente, ha señalado que Galicia y Rueda están destinados a "estrecharse las manos el próximo 18 de febrero y sellar un acuerdo para cuatro años, como hacen las personas con honor", dado que "tanto una Galicia como otro Rueda siempre responden a la confianza". "Galicia y Rueda son tal para cual", ha apostillado.