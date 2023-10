Feijóo avisa de la "ignominia" de que EH Bildu, "que celebró cientos de atentados", decida el futuro de España y Euskadi

Aboga por "el autonomismo" y por la convivencia con el nacionalismo sin imposiciones, pero asegura que la autodeterminación "no tiene cabida"



BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este lunes en la localidad vizcaína de Gernika de la "ignominia" que supondría que EH Bildu, "que pergeñó, ordenó y celebró cientos de atentados" cometidos por ETA, "decida el futuro de España" o llegue a la Lehendakaritza. "Sortu-Bildu no representa el mejor pasado de Euskadi, sino el peor, y no representa el mejor futuro de Euskadi, sino el peor", ha asegurado.

Tras defender una convivencia con el nacionalismo sin "imposiciones", ha aseverado que él "no engañará nunca", como lo hace el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "a cambio de un apoyo pasajero" para ser presidente del Gobierno, porque la autodeterminación "no tiene cabida" en el ordenamiento jurídico, y ha rechazado la amnistía. "¿Alguien concebiría que cualquier acto delictivo sea perdonado sin que ni siquiera el que lo cometió pida perdón y cuando su intención es volver a repetirlo?", ha preguntado.

Feijóo, acompañado por el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del partido, Borja Sémper, ha participado en el tradicional acto con el que el PP vasco conmemora el aniversario del Estatuto de Gernika, y en el que el presidente de los populares de Euskadi, Carlos Iturgaiz, ha ofrecido su último discurso oficial.

Durante su intervención, el líder del Partido Popular nacional ha reivindicado la autonomía vasca, pero también "el autonomismo". A su juicio, "es injusto que en un tiempo en el que abundan numerosos 'ismos', no se reivindique un modo de entender la identidad propia, la convivencia ciudadana y la pertenencia a otros marcos políticos, que ha demostrado eficacia y capacidad de adaptación".

Para el presidente del PP, de estos tres factores "depende que una nacionalidad histórica como la vasca se fortalezca y progrese". "La identidad está configurada por una cultura que puede y debe tener su lugar propio en el mundo", ha defendido.

En todo caso, ha apuntado que, "sin una convivencia en la que tengan cabida todas las formas de entender lo vasco, la nacionalidad se fractura y se debilita". "La inclusión en otros marcos políticos es esencial", ha indicado.

Para el líder de los populares, la autonomía vasca, como el árbol de Gernika, "posee unas fuertes raíces en el pasado, cuenta con ramas diferentes y se alza hacia el futuro". "Es un árbol protegido por los vascos y por todos los demócratas españoles que consideramos, que democracia y autonomía son las dos caras de la libertad", ha remarcado.

En su opinión, otro tipo de organización política no garantizaría "lo mismo que la autonomía", aunque no niega "legitimidad a ningún proyecto democrático". Sin embargo, considera que la autonomía ha demostrado que "funciona en la teoría y en la práctica" y, aunque ha reconocido que "es mejorable", opina que no puede construirse "algo a partir de sus ruinas".

En este contexto, ha recordado que el PP "ha defendido la libertad en Euskadi hasta sus últimas consecuencias", y ha precisado que "la autonomía produce efectos y afectos que hacen más fuerte la comunidad, y la fortalecen sin necesidad de pagar un precio en forma de víctimas y de dolor".

ETA CONTRA LA AUTONOMÍA

"No es casual que el terrorismo de ETA, que deja una secuela de muchas víctimas y mucho dolor, fuera un terrorismo que quería destruir la autonomía vasca; no porque la autonomía de los vascos coartara la libertad de este pueblo, sino porque garantizaba la libertad de este pueblo", ha resaltado.

A su entender, al igual que otros terrorismos, "no soportaba que la gente viviera en libertad, pensara en libertad y fuera vasca en libertad". "Euskadi superó esa pesadilla, pero quienes cayeron por defender la democracia de los vascos y el conjunto de los españoles, muchos de nuestro partido, siguen para siempre en nuestra memoria", ha asegurado.

Pese a lo vivido, se ha felicitado por que "la autonomía siga en pie y el Estado de las autonomías prosiga su andadura". No obstante, ha advertido de que "hay quien sigue con intención de desestabilizar el autonomismo", porque "quieren imponer su única forma de entender las cosas".

"La mejor forma de defender los principios del Estatuto de Gernika es practicar el autonomismo. Defender el autonomismo significa enfrentarse sin complejos y sin ambages a quien ni ha creído nunca, ni cree ahora en él", ha especificado.

"LO PEOR DEL PASADO Y FUTURO DE EUSKADI"

Por ello, ha dicho que "la dignidad con la que el pueblo vasco sufrió el terrorismo durante décadas, no puede dar paso ahora a la ignominia de que uno de los que pergeñó, ordenó y celebró cientos de atentados, sea quien decida el futuro de España o gobierne la Lehendakaritza". "Sortu-Bildu no representa el mejor pasado de Euskadi, sino el peor, y no representa el mejor futuro de Euskadi, sino el peor", ha asegurado.

Feijóo ha abogado por la autonomía como "punto de encuentro en el que pueden dialogar y entenderse pensamientos políticos diferentes". "No quiero utilizar los subterfugios que otros utilizan a la hora de relacionarse con los nacionalistas democráticos-- en alusión a Sánchez--. Yo no soy nacionalista y no comparto sus postulados", ha resaltado.

Tras señalar que ha trabajado para que en Galicia "no prosperase el nacionalismo y que el pueblo gallego mayoritariamente optase por el galleguismo constitucional", ha afirmado que "respeta" a los nacionalistas.

SIN AUTODETERMINACIÓN

"Merecen que no intente engañarlos a cambio de un apoyo pasajero. Yo no engañaré nunca. Mi idea de España tampoco tiene que ver con un Estado plurinacional que, por cierto, nadie ha definido todavía. Entiendo que la autodeterminación no tiene cabida en nuestro ordenamiento y socava a la soberanía del pueblo y empobrece a los pueblos cuyos dirigentes la reclaman", ha defendido.

En todo caso, cree que, "partiendo de esas premisas, la convivencia es posible y necesaria", siempre y cuando no suponga "connivencia o imposición de los nacionalistas" frente a los que no lo son.

"¿Alguien concebiría que cualquier acto delictivo sea perdonado sin que ni siquiera quien lo cometió pida perdón?. ¿Alguien lo concebiría si, además, dijese que no se arrepiente de nada y que su intención es volver a hacerlo?. ¿Alguien concebiría no tener presentes a todos aquellos a los que le amargó la vida?", ha preguntado.

El presidente del PP ha cuestionado "qué gesto ha tenido Bildu con las víctimas del terrorismo" y qué gesto ha tenido el independentismo catalán "con los catalanes que fueron señalados por rebelarse en el procés".

"No han tenido ninguno. ¿De qué convivencia hablan?. Hay una parte de la sociedad que se quiere abandonar solo porque hay un señor llamado Pedro Sánchez quiere seguir siendo presidente del Gobierno tras perder las elecciones", ha añadido.

Alberto Núñez Feijóo ha aseverado que el PP, "ni en Euskadi, ni en Cataluña, ni en ninguna parte de España, dejará solos a estos ciudadanos jamás". "La verdadera convivencia es otra. Podemos y debemos aparcar lo que nos separa y entendernos en los problemas reales que acucian a Euskadi, a España, a Europa y al mundo", ha mantenido.

Así, ha dicho que "la mejor alabanza que puede hacerse del Estatuto de Gernika es que une a los vascos entre sí y a los vascos con el resto de los españoles". "Igual que nos une el Guernica de Picasso, reflejo de un drama que sufrimos por igual vascos y conjunto de españoles, y que provocó la solidaridad de todo el mundo democrático", ha subrayado.

Tras apuntar que entre todos se superó "la tragedia" y se miró "hacia adelante", ha asegurado que "el árbol de Gernika tiene cabida para todos". "Si la mitad se quedase fuera, no habría tenido sentido", ha concluido.