Feijóo avisa que Sánchez "se queda" si se divide el voto de centroderecha y pide concentrarlo en el PP

En un acto en Elche junto a Mazón recalca que "no es normal" que el presidente del Gobierno "solo resista y no gobierne"



ELCHE (ALICANTE), 24 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este viernes a concentrar el voto en el PP, la "alternativa real", para que Pedro Sánchez "se vaya" y empiece "el cambio en España" tras las elecciones europeas, ya que, según ha recalcado, "no es normal" que el presidente del Gobierno "solo resista y no gobierne". Por eso, ha pedido dar respuesta en las urnas "al insulto dentro y fuera de España, a la frivolidad, al empobrecimiento, a la amnistía y al Gobierno del bulo".

"Si lo que queremos es que Sánchez se vaya pero empezamos a dividir el voto, se queda. Si lo que queremos todos es que Sánchez se vaya y concentramos el voto en la alternativa real para que Sánchez se vaya, se irá", ha proclamado Feijóo en un acto un acto en el parque municipal El Palmeral de Elche (Alicante), en el que también han participado el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón y el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

El jefe de la oposición considera que en las europeas se va a decidir "entre dos modelos: el modelo socialista y el modelo reformista". "No hay más modelos, los demás son grupúsculos que intentan crear dificultades y problemas cuando realmente lo que tenemos es que avanzar, crear oportunidades, crecer", ha proclamado.

"ESTÁN OCURRIENDO COSAS QUE NO SON NORMALES"

El presidente del PP ha indicado que en España "están ocurriendo cosas que no son normales". "No es normal silenciar a todo aquel que discrepa, y que el presidente del Gobierno le dé una instrucción a la presidenta del Congreso para que me calle. Esto es sorprendente", ha exclamado.

Es más, ha afirmado que "no es normal que se ataque a jueces, a periodistas con nombres y apellidos, y a aquellos que publican las corruptelas del Gobierno, del entorno y del presidente". "Y aquellos que una vez publicadas las investigan", ha agregado.

De la misma manera, ha dicho que "no es normal que el Gobierno de un país solo tenga mayoría para aprobar la ley de impunidad". "¿Solamente van a sacar la ley de amnistía? A eso les interesa porque sin la ley de amnistía no pueden seguir en el Gobierno después de haber perdido las elecciones", ha enfatizado.

Feijóo también ha dicho que "no es normal que al presidente del país solo se preocupe de sus problemas personales". "Y no es normal que el presidente o el gobierno de España solo resista y no gobierne", ha agregado.

Tras acusar al Gobierno de intentar "fracturar y polarizar la sociedad", "insultando a todo el mundo que no les vota", Feijóo ha lamentado el choque diplomático que Sánchez ha abierto con Argentina y que cierra "las posibilidades de exportar". "Hemos sido capaces en una semana de romper relaciones con Argentina y ya veremos lo que pasa con Israel", ha añadido.

MOVILIZAR Y CONCENTRAR EL VOTO EN EL PP

En este panorama, ha llamado al PP a dar "respuesta" en las urnas. "El 9 de junio le vamos a dar la respuesta a la anomalía constante, al insulto dentro y fuera de España, a la frivolidad, al empobrecimiento, a la amnistía, al Gobierno del bulo".

En este punto ha pedido "dos cosas" a los suyos: "movilizar y concentrar el voto". Según ha explicado, movilizar consiste en ir a votar el día 9 porque "un demócrata no le tiene miedo a que haya una gran participación".

En segundo lugar, ha pedido a todos aquellos que no les gusta el "modelo de Sánchez" y que quieren "abrir una nueva etapa", que concentren el voto en el Partido Popular. De esa forma, se volverá a "la reconciliación", darse "la mano" y "hablar de los temas importantes y las prioridades del país".

Finalmente, el líder del PP se ha mostrado convencido de que su partido va a "ganar" las elecciones europeas. "El 9 de junio, estoy convencido, va a ser el primer paso político para el cambio en España", ha resaltado.