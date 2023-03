Feijóo "comprende y comparte" la ruptura de Ayuso con Vox, que busca "algún rédito electoral de la antipolítica"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "comparte y comprende" la ruptura con Vox de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha señalado que la formación que preside Santiago Abascal busca "algún rédito electoral de la antipolítica", algo con lo que él no está de acuerdo.

Así se ha pronunciado Feijóo desde Bruselas, donde asiste a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, después de que Ayuso haya trasladado a Vox durante el Pleno de la Asamblea que es mejor que "cada uno siga su camino" porque, aunque en "muchas ocasiones" se han entendido, "la deriva" que ha tomado esa formación a ella no le va a arrastrar.

Previamente, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, había confirmado que no votará a favor de la deducción fiscal para inversores extranjeros del Gobierno regional porque beneficia "a los que vienen de fuera" y no a los que se han quedado en Madrid "aguantando al Gobierno de Sánchez".

AYUSO TIENE RESPALDO PARA HACER SU PROPIA POLÍTICA

Al ser preguntado expresamente por las palabras de Ayuso, Feijóo ha señalado que no conocía "con exactitud" las palabras de la presidenta madrileña pero ha dejado claro que tiene "el respaldo suficiente para hacer su propia política".

En este punto, el jefe de la oposición ha recordado que los diputados de Vox "están en contra del presupuesto" de la Comunidad de Madrid y la "han dejado sin presupuesto". Además, les ha recriminado que también estén en contra de una "política fiscal que incentive la inversión en Madrid".

"Por tanto, comprendo y comparto las declaraciones de Ayuso de decir 'con ustedes no cuento porque a ustedes no les interesa la CAM. A ustedes lo que les interesa es intentar buscar algún rédito electoral de la antipolítica. Y la antipolítica yo no la comparto", ha finalizado.