Feijóo se compromete a dejar el Estado del bienestar mejor de cómo se lo encuentre si llega a La Moncloa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece declaraciones a los medios durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE, en la Universidad Francisco de Vitoria, a 17 de octubre de 2026 - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a gestionar el Estado del bienestar para dejarlo "mejor" de cómo se lo encuentre si llega al Gobierno, al tiempo que ha defendido la necesidad de fortalecer los servicios públicos, anticiparse a los problemas y planificar los recursos para garantizar su sostenibilidad para las próximas generaciones.

Así lo ha asegurado durante su intervención en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, celebrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ha reivindicado el Estado del bienestar como una de las grandes conquistas colectivas de la democracia española que permite a millones de personas tener más oportunidades, más protección y más seguridad". "Quiero que se cuide, fortalezca y garantice a las generaciones futuras. No vivamos a cuenta de nuestros hijos", ha añadido.

Feijóo ha planteado tres principios para gestionar el Estado del bienestar: cumplir los compromisos, atender las necesidades concretas de las personas y actuar con responsabilidad. "Un Estado de bienestar fuerte no es el que promete más, sino el que cumple lo que promete", ha señalado, poniendo como ejemplo las políticas de vivienda.

Así, ha advertido de que los servicios públicos no pueden convertirse en "un laberinto administrativo ni en una carrera de obstáculos para quienes más necesitan apoyo", ni las demandas sociales en "una peregrinación penosa como ocurrió con la ley de la ELA".

"LLEGAR, TRABAJAR Y RESOLVER"

Además, el dirigente 'popular' ha criticado los servicios públicos en los últimos años, y ha asegurado que el crecimiento de la población española en casi cuatro millones de personas en los últimos años "exigía planificación y una adaptación de los recursos humanos y materiales".

Feijóo también ha reivindicado sus tres décadas de experiencia en la gestión pública y ha citado su etapa al frente de Correos, asegurando que recibió una empresa "en números rojos" y la dejó "en superávit". "Mi compromiso con España es exactamente ese. Llegar, trabajar y resolver", ha proclamado.

Finalmente, el líder del PP ha apostado por superar un modelo meramente asistencial de atención a la discapacidad y avanzar hacia otro basado en la autonomía personal, con el empleo como elemento fundamental. Para ello, ha defendido reforzar la formación, la orientación, la adaptación de puestos de trabajo y la accesibilidad tecnológica, con especial atención a las mujeres con discapacidad, así como dedicar más recursos a estas políticas y aprovechar el Fondo Social Europeo.