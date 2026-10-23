Feijóo cree que los padres deben conocer si su hija de 16 años quiere abortar y dice que abrirá el debate si gana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en el XV Aniversario de Vozpópuli, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). El diario digital español Vozpópuli celebra su XV aniversario en octubre de 2026, consolidando una década y - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que si una chica de 16 años quiere abortar sus padres deben tener "conocimiento" de esa decisión y se ha comprometido a abrir este debate si gana las elecciones generales del 29 de noviembre y llega al Palacio de la Moncloa.

En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha garantizado que las mujeres en España tengan los "mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria" si deciden interrumpir el embarazo, de forma que "puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi país". "Yo lo garantizo en la pública y en la privada", ha apostillado, si bien ha dicho que él no puede "obligar a un médico" a practicar un aborto.

Al ser preguntado si el PP va a obligar a las chicas de 16 y 17 años a tener el permiso de sus padres para abortar, Feijóo ha señalado que su "opinión personal" es que debería tener "el conocimiento de sus padres" y ha añadido que considera que "es un debate que procede".

"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?", ha enfatizado.

REFORMAR LA LEY DE EUTANASIA

Feijóo considera que "lo correcto" es que una niña de 16 años "comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible" como abortar, vaticinando que seguramente si cuenta con la ayuda de sus padres habrá menos interrupciones del embarazo. Dicho esto, ha avanzado que si tiene la responsabilidad de gobernar verá como plantea este asunto. "Porque yo ya le digo, yo lo voy a plantear", ha garantizado

Preguntado si derogará la Ley de eutanasia si gobierna, Feijóo ha admitido que la muerte digna es un concepto con el que está de acuerdo pero ha confirmado que si llega a Moncloa reformará esa norma.

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