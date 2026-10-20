Feijóo cree que Sánchez convoca elecciones para que no le investiguen y apunta a dinero de prostitución en sus primarias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta su “Contrato con España”, en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). El documento se concibe como el "acta fundacional" de su proyecto político y recoge los principios rectores esenc - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado la convocatoria de las elecciones generales para intentar "amordazar" a los jueces y que no investiguen la financiación del PSOE, a la vez que ha apuntado al "dinero de la prostitución" proveniente de su familia que, a su juicio, ha servido para financiar sus primarias.

El jefe de la oposición ha preguntado también al líder socialista por "quién ha ordenado" en el PSOE investigar a la jueza Beatriz Biedma, que estuvo al frente de la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez, además de por las personas que han financiado las primarias de su partido.

"¿Hay dinero de la familia del señor Sánchez proveniente de la prostitución que ha financiado sus primarias? Ese tipo de preguntas son fundamentales en una democracia", ha señalado en una entrevista en la 'Cadena Cope', que ha recogido Europa Press.

HAY 16 SUMARIOS

En este sentido, Feijóo se ha referido a los casos de corrupción que han afectado al Gobierno de Pedro Sánchez, recalcando que hay "16 sumarios" y, de momento, solo tiene sentencia el exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas', por lo que se esperan más pronunciamientos judiciales en los próximos meses.

Ante las investigaciones al PSOE, el líder del PP considera que que "no ha sido casualidad" que "ahora" se convoquen las elecciones para el 29 de noviembre. Según Feijóo, con el adelanto de los comicios Sánchez "corta la posibilidad" de que sea llamado por un tribunal "como mínimo en condición de testigo".

"Por lo tanto, lo que ha intentado hacer el señor Sánchez es amordazar a los jueces para que no sigan investigando la financiación, las cloacas, las mordidas del PSOE", ha resumido el presidente del PP, que ha lamentado que España no había vivido "en 50 años" una "legislatura de la delincuencia desde el Gobierno".

TEME QUE LAS PROTESTAS DE FRANCIA SE EXTIENDAN A ESPAÑA

Por otra parte, Feijóo ha afirmado que teme que la violencia de las protestas de Francia se extienda a España, reprochando que haya una "izquierda radical" que instigue manifestaciones que son "salvajes" y "evidentemente eso es un riesgo".

Dicho esto, el líder del PP ha mostrado su comprensión con que la gente "esté indignada" porque "no llega a fin de mes" y ha perdido poder adquisitivo, especialmente también en España, donde los jóvenes son los que más tardan en emanciparse respecto a otros países de la Unión Europea. "La desesperanza hay que canalizarla hacia las urnas", ha defendido.

RESPETO "BILATERAL Y MUTUO" CON MARRUECOS

En otro orden de cosas, Feijóo ha afirmado que tendrá "lealtad, buena vecindad y firmeza" con Marruecos pero que no será a costa de la "integridad territorial de España". "Ese respeto tiene que ser bilateral y mutuo", ha reivindicado el jefe de la oposición.

Asimismo, ha afeado al presidente del Gobierno que haya "agradecido" a Marruecos que "sólo nos ha invadido una vez", en referencia a la crisis migratoria de finales de julio en Ceuta. "Yo no sé qué cloaca puede haber en el móvil del señor Sánchez", ha deslizado.

También ha criticado la postura del Ejecutivo español por "quedarse solo" en Bruselas al no respaldar el nuevo reglamento europeo ante crisis migratorias para que "cuando se utiliza la inmigración con fines instrumentales, se devuelva de forma inmediata a todos los que han entrado, mayores o menores --de edad--, y se suspende el derecho de asilo de cualquier persona que haya invadido un país".

Sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta, Feijóo también espera que la Audiencia Nacional investigue "por qué no se actuó" previamente, haciendo mención a documentos del CNI donde informaban de que "esa invasión se estaba ordenando, se estaba produciendo y que había un riesgo máximo de que existiera".

"Todas esas cosas las sabremos cuando lleguemos al Gobierno", ha avanzado el presidente del PP, que ha insistido a Marruecos de que tendrá a un vecino "leal" pero con un Ejecutivo que será "firme".

LA INMIGRACIÓN ES NECESARIA, EL DESCONTROL ES "INSOSTENIBLE"

Sobre el modelo migratorio propuesto por el PP, Feijóo ha defendido que la inmigración "es necesaria" frente al "descontrol", que "es insostenible". "Un inmigrante con contrato de trabajo, que está trabajando en España y que está aportando, lo necesitamos. Ahora bien, un inmigrante que entra de forma irregular, que no aporta, sino que vive de las prestaciones y que además delinque, evidentemente ese inmigrante no puede ni quiere convivir con nosotros. Pues no convivirá, será expulsado", ha adelantado.

Al respecto, ha puesto en valor la figura del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, como cabeza de lista por la provincia de Barcelona en las elecciones del 29N, recalcando que la inmigración regular es necesaria para trabajos como, por ejemplo, albañiles o fontaneros, en un momento en el que se necesitan construir viviendas.

Feijóo se ha mostrado en contra de las "regularizaciones masivas sin condiciones" de los inmigrantes que ha aprobado, en su opinión, el Gobierno de Sánchez en esta legislatura porque ha producido un "efecto llamada" en España, que "ha sido denunciado por 22 primeros ministros de 22 países de la Unión Europea".

Así, ha denunciado que la regularización de más de 1,3 millones de migrantes "está perjudicando a toda Europa" y es una de las causas de la "invasión" de Ceuta, al tiempo que ha criticado que el Gobierno "regale" más de 2,4 millones de pasaportes por ser una "ingeniería electoral" que beneficia a Sánchez. "Si no tiene suficientes votantes en España porque las encuestas no le dan, pues vamos a fabricar otros votantes a ver si así me dan", ha concluido.