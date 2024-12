Feijóo defiende a Mazón y declina valorar su comida el día de la DANA: "No me voy a dedicar a ver los tiques"

Destaca que el presidente de la Generalitat ha "unido su propio futuro a la reconstrucción" de Valencia

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha declinado valora la comida que mantuvo el día que estalló la dana porque cree que no es su "trabajo" dedicarse a "ver los tiques de la comida" de otros dirigentes políticos.

"Yo no me voy a dedicar a ver los tiques de la comida de ningún dirigente político, de mi partido o de otro partido, no creo que ese sea mi trabajo", ha defendido al ser preguntado por las distintas versoines sobre la comida del presidente valenciano el día que estalló la dana durante su comparecencia para hacer un balance del 2024.

Esta pregunta llega después de que desde presidencia de la Generalitat asegurasen que la comida que mantuvo Mazón con la periodista Maribel Vilaplana el pasado 29 de octubre no fue satisfecha con cargo a los presupuesto de la comunidad porque asistió en calidad de del PP y que esas son "íntegramente sufragadas por su formación política".

MAZÓN CUMPLE CON LA RECONSTRUCCIÓN

Sin embargo, Feijóo no ha querido entrar en este asunto asegurando que lo que le preocupa es Valencia y si se está "pagando, trabajando y aliviando a las familias y a los trabajadores" y ha aprovechado para defender la gestión del 'barón' del PP asegurando que es "mucho más eficiente" la ejecución de ayudas de la Generalitat que la del Gobierno central.

De hecho, al ser preguntado por si Mazón está cumpliendo con sus responsabilidades el líder del PP ha insistido en que "el único político que ha seguido gestionando en el ámbito de sus responsabilidades, asumiendo una remodelación en su gobierno y asumiendo y uniendo su propio futuro a la reconstrucción de los efectos de las riadas de Valencia ha sido el presidente Mazón".

COMPROMISO PERMANENTE CON LOS AFECTADOS

Feijóo ha querido dejar claro durante su comparecencia que desde el PP se va a "olvidar" de los afectados por la dana y que su compromiso va a ser "permanente y concreto" con el objetivo de "reparar lo que aún es reparable".

"Hemos apoyado tres reales decretos, a pesar de que el gobierno no los haya consensuado con nosotros y seguimos trasladando que no tenemos las ayudas efectivas suficientes para aliviar las economías personales de las personas que han perdido sus bienes y por supuesto tampoco para reconstruir todo el daño producido al territorio", ha remarcado.