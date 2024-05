Feijóo dice que el objetivo del PSOE es que "se hable mucho de lo que dice Vox" y viceversa

Realza al PP como el "único partido" que puede "acabar con la etapa" de Sánchez



MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el objetivo del PSOE es "que se hable mucho de lo que dice Vox" y que, a su vez, el objetivo de Vox es "que se hable mucho de lo que dice el PSOE".

Así se ha expresado Feijóo al ser preguntado este lunes en una entrevista en Informativos Telecinco, recogida por Europa Press, sobre las declaraciones realizadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, que calificó al PP de "derechita cobarde" y "estafadora".

A su juicio, Abascal y Sánchez coinciden en la forma de hacer su campaña de cara a las elecciones europeas porque, según ha explicado, el objetivo de ambos es hablar "mucho" de lo que dice el otro partido. En este punto, ha puesto en valor el plan para los jóvenes que ha anunciado este mismo lunes consistente en eliminar el impuesto de la renta a los jóvenes de entre 30 y 35 años que cobren menos de 30.000 euros.

Dicho esto, Feijóo ha asegurado que España se "ha empobrecido" y que, por ello, lo que necesita el país es "un partido de Estado" reivindicando así al PP como el "único que puede derrotar al Partido Socialista y acabar con la etapa de Sánchez" y que "todo lo demás es fortalecer al PSOE".

SOBRE INMIGRACIÓN IRREGULAR

En otro punto, preguntado por sus declaraciones en un mitin en Cornellà de Llobregat antes de las elecciones catalanas sobre la "inmigración irregular" en las que aseguró que ocupaban casas y domicilios, y por las que fue criticado por el PSOE, el líder 'popular' ha argumentado que el Partido Popular Europeo ha conseguido aprobar en el Parlamento el Pacto sobre Inmigración y que saben "perfectamente" lo que tienen que hacer, recordando al mismo tiempo que Vox votó en contra.

"Y que es a favor de la inmigración regular de gentes que vienen a trabajar y a cumplir las leyes en España. A favor. Y en contra de la inmigración irregular que delinque y que además es reincidente delinquiendo", ha explicado.

A renglón seguido, Feijóo ha apuntado que el 48 por ciento de las ocupaciones ilegales de vivienda se producen en Cataluña y que es "un hecho que está ahí", por lo que ha insistido en que está a favor de la inmigración legal pero en contra de la irregular que delinque y, además, es reincidente.

CATALUÑA

Preguntado por la posición del PP en una investidura en Cataluña, Feijóo ha defendido que los independentistas no son mayoría en el Parlament porque los 'populares' han subido "mucho" en las últimas elecciones, recordando después que su formación apoyó a Jaume Collboni del PSC a la Alcaldía de Barcelona y nadie le ha llamado "para dar las gracias", por lo que ha descartado prestar sus votos a Salvador Illa.

"El PSC tiene un compromiso para intentar mantener la gobernabilidad de Sánchez aquí en Madrid", ha recalcado Feijóo, al tiempo que ha insistido que ERC y Junts siguen teniendo la llave para la legislatura de pedro Sánchez. "Si dicen se acabó, se acabó definitivamente", ha aclarado.

Cuestionado por si mantendría algún entendimiento con Junts si el expresidente catalán Carles Puigdemont saliera de la formación independentista, el líder del PP ha reiterado que se tiene que "reconciliar con la ley", es decir, "cumplir con la Constitución, el Estatut y el Código Penal". Así, ha recordado que él sigue siendo líder de la oposición porque no modificó el Código Penal "al dictado de los abogados de Junts", algo que sí hizo el PSOE, según ha criticado.

"Lo que le propusieron al señor Sánchez nos lo propusieron a nosotros", ha dicho Feijóo, quien ha añadido que desde el PP dijeron que "no" a una ley de amnistía que garantizase la "inmunidad judicial" a Puigdemont. "No es legal y no es moral. Nos comprometimos en el programa electoral y en las elecciones a no hacerlo", ha apostillado.