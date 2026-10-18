Feijóo dosifica los anuncios de las listas del PP mientras crece el nerviosismo entre sus parlamentarios

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del Partido Popular (PP), en Ifema, a 10 de octubre de 2026, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha empezado a dosificar la comunicación de las listas que el partido presentará a las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras crece el nerviosismo entre sus diputados y senadores por el "hermetismo" de su jefe de filas. Por lo pronto, ya se conocen algunos nombres, como el de Xavier García Albiol como cabeza de cartel por Barcelona o el de Sergio Sayas como número dos de la lista conjunta al Congreso entre UPN y PP.

"Hay nervios, pero es normal", resume en privado a Europa Press un parlamentario del Grupo Popular, que además reconoce que la gran mayoría quiere repetir escaño en las nuevas Cámaras de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre. "Feijóo es bastante predecible pero habrá cambios", añade una diputada del PP, que está segura de que Feijóo desvelará las listas completas en la recta final, pese a que el Comité Federal del PSOE aprobó las suyas este sábado.

El próximo miércoles 21 de octubre se abre formalmente el plazo para que los partidos presenten candidaturas en las Juntas Electorales, que se cerrará seis días después, el lunes 26 de octubre. La proclamación definitiva se producirá el día 2 de noviembre, publicándose de forma oficial al día siguiente.

Como suele ser habitual, el equipo de Feijóo --con Miguel Tellado como su lugarteniente-- está consultando con 'barones' y cargos territoriales del PP para confeccionar las candidaturas en cada circunscripción, pero es 'Génova' quien tiene la última palabra.

Y en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en las generales de julio de 2023, el líder del PP cuenta con más datos e información para rodearse de perfiles con experiencia de gestión, después de más de cuatro años al frente del partido. Además, esta vez debe apostar por el equilibrio en las candidaturas, con alternancia de hombres y mujeres, en virtud de la llamada 'Ley de Paridad' que entró en vigor en agosto de 2024.

SUS VICESECRETARIOS ENCABEZARÁN LISTAS DEL PP

Feijóo prevé situar a casi todos sus vicesecretarios como 'números uno' en sus respectivas provincias, como ya ocurrió hace tres años: Miguel Tellado (A Coruña), Cuca Gamarra (Logroño), Ester Muñoz (León), Elías Bendodo (Málaga), Juan Bravo (Sevilla) y Carmen Fúnez (Ciudad Real).

Una de las dudas es qué puesto ocupará la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y actual eurodiputada del PP, Alma Ezcurra, a la que voces del partido sitúan en la lista de Madrid que encabezará Alberto Núñez Feijóo.

Pese al hermetismo de Feijóo, voces del PP creen que en esta ocasión tendrá una posición más destacada la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que todos definen como "brillante oradora" aunque es considerada un "verso suelto" por muchos cargos 'populares'. Algunas fuentes la sitúan como 'número dos' de la lista por Madrid, en la que hace tres años ocupó el puesto seis.

En las generales de julio de 2023, el presidente de los 'populares' apostó por Marta Rivera de la Cruz, que había sido consejera de Cultura y diputada de Ciudadanos. Sin embargo, poco después renunció a su escaño para centrarse en su labor en el Ayuntamiento de Madrid como delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.

En las filas del PP dan por hecho que el actual vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, --que ya fue secretario de Estado de Presupuestos y de Energía en los gobiernos de Mariano Rajoy-- tendrá hueco en la lista de Madrid, igual que el vicesecretario de Educación, Jaime de los Santos, quien ya ocupó el puesto 12 de esa candidatura y ahora podría escalar posiciones. El vicesecretario de Cultura y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que fue el número tres en esta lista madrileña, podría conservar la misma posición.

CAMBIOS EN LOS CABEZA DE CARTEL DE BARCELONA Y VALENCIA

Además, el PP optará por el cambio en dos grandes ciudades: Barcelona y Valencia. En la primera, no repite como número uno Nacho Martín Blanco, exmiembro de Ciudadanos, sino que Feijóo ha optado por el alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, un perfil para atraer voto más fronterizo con Vox por su discurso contundente en materia de seguridad e inmigración.

En el caso de Valencia, en 2023 encabezó la candidatura Esteban González Pons, quien regresó a Bruselas como eurodiputado en las últimas elecciones europeas. En las quinielas aparece como posible cabeza de cartel Susana Camarero, vicepresidenta del Gobierno valenciano, lo que le obligaría a dejar el cargo.

En el caso de Alicante y Castellón, se da por sentado que Feijóo apostará por la continuidad con la confirmación de Macarena Montesinos, actual secretaria del Grupo Popular en el Congreso, y por Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat valenciana.

También se espera bastante continuidad en los cabeza de cartel de A Coruña, Lugo y Ourense, con Miguel Tellado, Francisco Conde y Ana Vázquez, si bien Feijóo deberá optar por el cambio en Pontevedra después de que Ana Pastor, que lideró la lista en las últimas generales, dejara la política activa en mayo de 2024. Fuentes del PP consultadas por Europa Press apuntan a Pedro Puy como el mejor posicionado para ser cabeza de cartel por Pontevedra.

CAMBIOS EN LA LISTA DE MADRID AL CONGRESO

Una de las listas que incluirá cambios notables es la de Madrid porque, aparte de designar a un nuevo número dos, hay nombres que figuraban en la candidatura registrada en 2023 que ahora no estarán: Pablo Vázquez, fallecido recientemente; Noelia Núñez, que dimitió de sus cargos en 2025 por la polémica con su currículum; o Antonio González Terol, que pasó a la empresa privada.

En el caso de Vizcaya, Feijóo también deberá a elegir a un nuevo número dos después de que Beatriz Fanjul, expresidenta de Nuevas Generaciones, haya avanzado que deja la política activa. "Tengo 35 años y quiero hacer otras cosas", confesó esta semana a Europa Press.

Fuentes del PP sostienen que la decisión que tome Feijóo en confección de las listas dará pistas sobre su estrategia electoral, ya que, según argumentan, colocar de cabezas visibles a perfiles como los de Álvarez de Toledo o Albiol apunta a que se busca frenar fugas de voto a Vox, partido que puede duplicar sus actuales 33 escaños, según algunos sondeos.

QUÉ HACER TRAS EL PACTO DE PSOE Y FRENTE AMPLIO EN EL SENADO

Feijóo y su mano derecha, Miguel Tellado, están ultimando las listas electorales, en las que habrá también algunos intercambios entre Cámaras. Así, algunos senadores pasarán a la Cámara Baja y a la inversa, según fuentes de la formación.

Además, el acuerdo de PSOE y Frente Amplio para presentar listas conjuntas al Senado ha abierto el debate sobre cómo PP y Vox pueden reaccionar a ese acto en la Cámara Alta, donde el Grupo Popular ha gozado de una holgada mayoría absoluta en la legislatura que acaba de disolverse.

Este sábado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, reaccionó a ese pacto de PSOE y Frente Amplio asegurando que actuarán "con altura de miras" y harán "lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces", apelando al "sentido común" y mandando un mensaje de "tranquilidad, responsabilidad y compromiso".

"Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla", añadió Abascal en un mensaje en 'X', en el que algunos ven detrás la posibilidad de que Vox pueda no presentarse en algunas provincias, lo que favorecería al PP.