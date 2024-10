Feijóo exige poner por escrito la ayuda europea en migración y avisa de que la nueva 'Ley Mordaza' genera efecto llamada

Dice que el balance de Sánchez en inmigración "es cero": Cero recursos adicionales para atender a los menores en las CCAA"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que si el Gobierno quiere retomar las negociaciones con el Partido Popular en materia migratoria debe solicitar "la ayuda que le ofrecido la Unión Europea" y ponerlo "por escrito". Además, ha avisado que el acuerdo del PSOE con Bildu en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', provocará "más desprotección" en las fronteras españolas y "más efecto llamada irresponsable".

Así se ha pronunciado Feijóo en el debate del Pleno del Congreso sobre política migratoria, que se celebra cinco días después de que el PP suspendiese las conversaciones sobre este asunto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hasta que el Gobierno no busque apoyo comunitario ante la inmigración.

Feijóo, que ha abierto una gira para recabar apoyos a su "alianza europea" contra la inmigración ilegal --ha visitado ya Grecia e Italia, y viajará ahora a Polonia y Alemania--, ha insistido en que hay que pedir ayuda a Bruselas. "Si quiere retomar las conversaciones, solicite la ayuda que le ha ofrecido la Unión Europea y pásalo por escrito", ha exigido.

Dicho esto, ha ofrecido al presidente del Gobierno el acuerdo que firmó el pasado 10 de septiembre con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que incluye un paquete de medidas para afrontar la crisis migratoria. Según ha recalcado, ese pacto representa a 14 gobiernos autonómicos.

"CERO RECURSOS ADIONALES PARA ATENDER A LOS MENORES"

El líder del PP ha asegurado que es "normal" la "incomodidad" de Sánchez al hablar de inmigración porque "su balance es cero". "Cero implicación real para abordar su situación de emergencia. Cero respuestas concretas a la propuesta que hemos presentado. Cero recursos adicionales para atender a los menores en las comunidades autónomas", ha manifestado.

Tras denunciar que Sánchez no haya aprovechado su intervención inicial para dedicar ni una sola palabra a la tragedia de El Hierro de hace 12 días, Feijóo ha resaltado que Sánchez no podrá dar "nunca más ninguna lección de humanidad". "No hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Cada embarcación que sale con destino a España poniendo en peligro vidas es un fracaso de su Gobierno", ha apostillado.

Dicho esto, ha repasado algunos datos para sostener que hay más inmigración irregular cuando gobierna el PSOE. "En el año 2006, gobernando Zapatero, entraron por Canarias 31.678 migrantes. Cuando el PP vuelve al Gobierno, ningún año superó las 1.000 llegadas", ha exclamado.

Y a partir de ahí, ha proseguido, con Sánchez han crecido las llegadas. "En el año 20, 23.000. En el año 21, 22.000. En el año 23, el peor año de la serie, 40.000. Y el año 24 será peor. No cuela, señor Sánchez", ha manifestado, para decirle que "ya está bien de los bulos" del Gobierno en esta materia "de forma continuada y constante" y de "falsear" los datos.

"LE PREOCUPA MÁS LO QUE PASA EN SUIZA QUE EN CANARIAS"

Según Feijóo, al presidente del Gobierno "le preocupa mucho más lo que pasa en Suiza que lo que pasa en Canarias", asegurando que "ha dejado solo" al Ejecutivo de las islas desde "el principio" de la crisis migratoria.

El presidente del PP ha subrayado que hay "otras naciones de nuestro entorno que sí han logrado reducir el flujo" migratorio irregular. "Al menos, fíjese en lo que da mejores resultados en otros países de la Unión y no se vaya de gira por África a promocionar España como destino de la migración regular como acaba de hacer en su comparecencia", ha demandado.

Según Feijóo, la falta de política migratoria de Sánchez es "la mayor oportunidad para las mafias". "Cuando las mafias tienen que elegir entre países que han reforzado sus controles y España, evidentemente eligen España", ha avisado.

Es más, ha advertido que esto el Gobierno "lo va a agravar con cambios legales irresponsables" pactados con Bildu en la llamada 'Ley Mordaza'. "Los cambios legales que ha pactado usted con Bildu, ¿qué significan? Más desprotección en nuestras fronteras, más desprotección en nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad y más efecto llamada irresponsable", ha aseverado.

En este contexto, ha recalcado que el PP le plantea al Gobierno una "solución pactada" con el acuerdo que ha suscrito con Clavijo y que secundan 14 CCAA. "Tiene este plan a su disposición", ha dicho, afeando a la bancada del Grupo Socialista que "se ría" de ese pacto.

PIDE A SÁNCHEZ "RECTIFICAR" EN POLÍTICA MIGRATORIA

El jefe de la oposición ha reclamado a Sánchez "rectificar" y aceptar ese pacto migratorio que le ofrece el PP, invitándole a firmar junto a él y Clavijo el citado documento para que España tenga una "política migratoria de verdad". "Rectifique, por fin un cambio de opinión. Al menos una. Y así, en este cambio, saldremos ganando todos", ha dicho, para recriminar al jefe del Ejecutivo que "pida consenso" pero luego "le dé vergüenza" firmar el consenso.

Feijóo ha asegurado que España "merece un Gobierno de verdad" y que "cumpla con sus obligaciones", recuperando "la idea de servicio, de honradez y de limpieza política" y ofreciendo "un futuro de crecimiento e ilusión" al país.

"España merece algo mejor", ha sentenciado, para criticar que Sánchez lleve dos años "incumpliendo el mandato constitucional" de presentar a la Cámara "en tiempo y forma" unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"LOS ESPAÑOLES SOMOS MÁS POBRES PERO NO SOMOS IDIOTAS"

El presidente del PP ha censurado que Sánchez no haya dicho ni una palabra del Plan Fiscal, pese a que es el documento "más relevante" que tendrá que defender España ante la Comisión Europea y que el Gobierno tendría que haber presentado el pasado 20 de septiembre. "¿Cómo va a comprometer usted un plan fiscal para los próximos siete años, si no puede comprometer su palabra para los próximos siete días?", ha interpelado.

Feijóo también ha acusado a Sánchez de "subir el IVA de la leche, del pan, de las frutas, de las verduras y del aceite de oliva". "En fin, esas cosas que sólo forman parte de la dieta de los malvados ricos que cocinan sobre el motor de los Lamborghinis. El resto de la gente ya se sacia con que no gobierne la también malvada derecha y ultraderecha. Señor Sánchez, ahórrese sus soflamas en esto. Con usted los españoles son más pobres, pero no somos más idiotas", ha exclamado.

En su intervención, el líder del PP ha sacado a colación la crisis abierta en el PSOE de Castilla y León por la anulación de las primarias en esa región. "La confianza que despierta usted en esta Cámara no es mucho mayor que la que tiene en el Partido Socialista de Castilla y León", ha espetado a Sánchez.

UNA SITUACIÓN "TÓXICA" Y "HARTAZGO DE LA POLÍTICA"

Feijóo ha afirmado que de Sánchez no pueden esperar "ya nada más que lo mismo". "Creo que esta situación es mala para todos. Empieza a ser tóxica. Ha conseguido generar hartazgo de la política inoperante", ha manifestado, para añadir que España "puede tener un mejor futuro".

Por eso, el jefe de la oposición ha concluido su intervención asegurando a los españoles que el PP seguirá "proyectando un futuro sin resignación para España" y "siendo la alternativa constructiva al Gobierno más destructivo".