Feijóo insta a Sánchez a "cambiar" su postura si quiere renovar el CGPJ porque el PP no será "cómplice" para controlarlo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "cambiar" su postura si quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que, según ha dicho, el objetivo del presidente del Gobierno es "controlar el Poder Judicial". Según ha insistido, él no puede ser "cómplice del control de las instituciones del Estado".

Así se ha pronunciado Feijóo a su llegada al acto de 45 aniversario que se celebra en el Congreso un día después de que haya ofrecido al Gobierno negociar de forma "simultánea" la renovación del Consejo y una reforma de la ley del Poder Judicial para que 12 de los 20 miembros sean elegidos por jueces y magistrados.

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha señalado que el proyecto del PP pasa por "garantizar la independencia del Poder Judicial" mientras que "el proyecto del Gobierno es controlarlo". "Espero que el Gobierno vaya cambiando su postura, porque defender la independencia del Poder Judicial es lo que defiende la Constitución", ha advertido.

En este punto, ha insistido en que espera que puedan "avanzar" para llegar a un acuerdo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva cinco años caducado. "Yo no puedo ser cómplice del control de las instituciones del Estado", ha manifestado, tras censurar nombramientos como el del fiscal general del Estado, los de un exministro y una exalto cargo de Moncloa como miembros del Tribunal Constitucional, o de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

"DIQUE" DEL PP "EN FAVOR DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL"

Feijóo ha señalado que hay "tantas muestras de control político de las instituciones del Estado" por parte del Ejecutivo de Sánchez que el PP tiene que mantenerse "firme" en el "dique a favor de la independencia del Poder Judicial". "En un país donde los ciudadanos no son iguales y no se respeta la independencia judicial no hay Constitución", ha apostillado.

Al ser preguntado si hará algún gesto para poder llegar a un acuerdo con el CGPJ, Feijóo ha insistido en que el PP mantiene "el compromiso con la Constitución española y, en consecuencia con la independencia del Poder Judicial". "Deberíamos de ponernos de acuerdo en eso", ha agregado.

En este punto, ha indicado que si el Gobierno para poder mantenerse en el poder "necesita" la creación de "tres comisiones de investigación para juzgar la actuación judicial" en España, como piden los independentistas, "igual no cree en la independencia del Poder Judicial".

Ante esos hechos, el líder del PP ha avisado que si no se defiende la independencia del Poder Judicial estarán "deslizándose por una pendiente peligrosísima que es la derogación tácita de la Constitución española".