Feijóo, Moreno, López Miras cargan contra Sánchez por elegir a Delgado para la Fiscalía: "Y lo ha hecho sin sonrojarse"

Publicado 13/01/2020 12:45:45 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Destacados 'barones' territoriales del PP como Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno o Fernando López Miras han coincidido este lunes en cargar duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez por nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado nueva fiscal general del Estado. Así, han señalado que se trata de una "equivocación" y una "desfachatez" y han censurado que encima lo haga "sin sonrojarse".

A su llegada a la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos, el presidente de la Junta de Andalucía ha afirmado que es una "desfachatez" porque al final, en vez de tener una "fiscal general del Estado" lo que tienen es una "fiscal general del Gobierno". "Lo que está buscando el Gobierno de Sánchez es un fiscal absolutamente maniatado que obedezca a pies juntillas las órdenes y directrices que marque el propio Gobierno", ha subrayado.

Según Moreno, es una decisión "sumamente irresponsable" porque hasta ahora nunca había ocurrido que un ministro pasara inmediatamente a ser fiscal general. "Vamos a perder a una gran fiscal del Estado para tener, probablemente una mediocre fiscal del Gobierno", ha agregado.

En parecidos términos se ha expresado Feijóo, que ha calificado de "equivocación" esa elección de Delgado para la Fiscalía General del Estado. "Creo que es una equivocación para ella, una equivocación para la Fiscalía y una equivocación para el Estado de Derecho", ha proclamado.

El presidente de la Xunta ha señalado que "no es fácil entender ese nombramiento" y ha agregado que la mayoría de los españoles "no lo van a entender", con independencia de la "valía personal" y de que "hubiese sido previamente fiscal de la Audiencia Nacional". "Después de ser ministro, no creo que a los pocos minutos de dejar la cartera y el Consejo de Ministros se pueda dirigir con independencia la Fiscalía General del Estado", ha abundado.

El murciano López Miras ha coincidido con sus compañeros en criticar ese nombramiento. "Y además lo ha hecho sin sonrojarse y esto es lo que más me sorprende", ha resaltado, parar añadir que se trata de un paso más en la hoja de ruta de Sánchez y que pasa, a su juicio, por "instrumentalizar" el Gobierno y poner las instituciones al "servicio" de sus intereses políticos, personales y partidistas.

"Ya vimos como humillaba a la Abogacía del Estado y la ponía al servicio de intereses independentistas y ahora viendo la elección de la Fiscalía general quiere ponerla al servicio de sus propios intereses, los intereses de Pedro Sánchez", ha proclamado.

