Feijóo pide a Sánchez que llame al Rey para decirle que convoca elecciones o que se va: "Así no podemos seguir"

Retrata a un presidente "noqueado" por su debilidad parlamentaria y "la corrupción" y dice que "si le sacan la chequera no es nadie"



MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "noqueado" y la legislatura "agotada", por lo que le ha emplazado a llamar al jefe del Estado para decirle que "convoca elecciones o que se va". A su entender, debe redactar su carta "definitiva" porque su situación es "más grave y más patética" que cuando escribió la segunda misiva a la ciudadanía.

"Déjelo ya, convoque elecciones, váyase, pero así no podemos seguir", ha afirmado Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores en la Cámara Alta para hacer balance del curso político, un día después de las dos derrotas parlamentarias sufridas por el PSOE en el Congreso con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma de la Ley de Extranjería.

De hecho, ha indicado que la "debilidad" parlamentaria de Sánchez es "más patente que nunca" y ha señalado que el "espectáculo" vivido este martes en el Congreso evidenció que la "humillación es total" y el "ridículo es absoluto".

"NUNCA FUERON MÁS, SOLO TENÍAN MENOS ESCRÚPULOS QUE LOS DEMÁS"

Según ha precisado, lleva 32 derrotas en el Congreso en los ocho meses de legislatura, demostrando que "su mayoría de investidura nunca fue una mayoría de Gobierno, sino una coalición de intereses para repartirse poder y privilegios". "Nunca fueron más, solo tenían menos escrúpulos que los demás", ha exclamado.

Feijóo ha destacado que Sánchez no ha logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha añadido que "hasta miembros y socios del Gobierno reconocen que la legislatura está agotada". "Y tienen razón, esto no es un Gobierno, es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona. No hay un proyecto, no hay dirección, sólo se van apañando improvisaciones para ir tirando", ha manifestado.

El mismo día que el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se han reunido en Barcelona en plenas negociaciones para la posible investidura del candidato socialista Salvador Illa, Feijóo ha indicado que pretenden que "el precio" de esa investidura lo paguen "todos los españoles en forma de condonaciones y privilegios fiscales".

"Sánchez durará hasta que interiorice que la suma de la investidura no le da para gobernar. Gobernar no es estar en la Moncloa o montarse en el Falcon, es tener un plan, es tener un proyecto de qué hacer con el país, y es tener la mayoría necesaria en el Congreso y en el Senado", ha afirmado, para añadir que el jefe del Ejecutivo no tiene "nada de eso".

SU FAMILIA Y SU GOBIERNO "INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN"

Tras asegurar que Sánchez "solo tiene capacidad para bloquear la alternativa" porque "es el tapón para el cambio" que requiere España, ha destacado que hace seis años Sánchez llegó a Moncloa "como adalid de lo contrario de lo que es hoy", dado que su familia y miembros del Gobierno y su partido están "investigados por corrupción".

Además, ha aludido a que haya querido "borrar los delitos de corrupción de sus socios" --en alusión a la amnistía-- y ahora "intenta borrar" el caso de los ERE, el "peor caso de corrupción de la historia". "Visto lo visto, no es de extrañar que ahora reivindiquen su gestión en Andalucía como modelo a seguir", ha enfatizado.

A reglón seguido, ha subrayado que el propio Sánchez ha sido llamado a declarar como testigo por un juez en el marco de la investigación a su esposa por presunto delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, algo que, según ha dicho, "significa que hoy el nombre de España está asociado a la corrupción en toda la prensa internacional".

"Eso es para que lo que ha quedado quien venía a dar lecciones de ejemplaridad a todos. Empezó la legislatura con la corrupción de la amnistía y la continúa con la corrupción que se investiga en todo lo que tiene cerca y alguien tiene que decirle que esto, esto tiene que parar", ha proclamado.

A su entender, está "aflorando la decadencia de quien ya no puede ofrecer nada a los españoles" y "esto ya no da más de sí". "Estamos ante los últimos coletazos de quien no le ha importado nada la manera de llegar con tal de llegar y de aferrarse con tal de estar", ha manifestado, para añadir que el Gobierno de Sánchez ha sido "una constante huida hacia adelante".

LE ANIMA DE NUEVO A REDACTAR SU CARTA "DEFINITIVA"

El jefe de la oposición, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de su grupo parlamentario, ha recalcado que "esto ya no da más de sí" y le ha instado al jefe del Ejecutivo a "someter esta situación inaudita e inútil al veredicto de la gente" porque "así España no puede seguir".

Así, ha afirmado que debe escribir su carta "definitiva" a la ciudadanía y marcharse. "Le pido al señor Sánchez que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va", ha demandado, para avisar que "ningún primer ministro europeo, ni nadie que fuera presidente del gobierno de España seguiría en el cargo en la situación de Sánchez".

A su entender, España "tiene un Gobierno paralizado por la corrupción, paralizado por la debilidad parlamentaria y paralizado por la falta de iniciativa". "Sánchez solo es capaz de repartir prebendas a sus decenas de socios para aguantar una semana más, como hoy estamos viendo en Cataluña con ERC. Si le sacan la chequera, no es nadie", ha declarado.

Además, ha recalcado que "combatir" lo que representa Sánchez "es la causa más noble que se puede defender". Privilegios, corrupción, prebendas. soberbia. Entré en política para defender todo lo contrario y no descansaré hasta conseguir que España se libere de todo esto y tenga una política mejor", ha aseverado.

MARCA DISTANCIAS CON VOX A renglón seguido, ha garantizado que desde el Parlamento y la calle seguirán actuando con "libertad" para defender lo que es "mejor para los españoles" sin que "nada ni nadie" les "condicione" porque, según ha dicho, el PP es "libre", "a diferencia del PSOE", al que ve "atado por sus socios, por sus propias mentiras y por la soberbia de un líder que les exige pleitesía y aplauso".

Como ejemplo de ello, ha citado lo ocurrido con la crisis migratoria. "Vox diciendo que somos como el PSOE y el PSOE diciendo que somos como Vox. Pues ni somos como el PSOE ni somos como Vox. Nosotros somos libres", ha exclamado.

Tras definir a Sánchez como "un mal presidente", ha recalcado que España "no puede soportar más esta situación" porque perdió las elecciones y pierden en las votaciones de su agenda legislativa, mientras "su honradez y la de su mujer está siendo analizada en sede judicial". "La Comisión Europea investiga la ley de amnistía y hoy ha sacado los colores por atacar a los jueces y por el nombramiento de un fiscal general hoy ya imputado", ha apostillado.

GARANTIZA QUE EL PP HARÁ "OPOSICIÓN A LA DECADENCIA"

Tras echarle en cara a Sánchez que pretenda "alargar la agonía" a pesar de que no puede gestionar, Feijóo ha indicado que el PP va a hacer "oposición a la decadencia" y construir "un nuevo Gobierno desde el Congreso, desde el Senado y desde el Parlamento Europeo".

"Puede ser más pronto o más tarde. No es algo que dependa de nosotros ni tampoco de Sánchez, pero debemos estar preparados siempre para asumir una nueva responsabilidad en una nueva etapa porque el colapso definitivo puede llegar en cualquier momento", ha manifestado.

Feijóo ha dicho a sus parlamentarios que tienen una "inmensa responsabilidad" al ser el grupo mayoritario en las tres Cámaras y deben apostar por "ensanchar el partido" y "representar cada vez a más votantes". Además, les ha emplazado a "preparar a España para el cambio que la sociedad lleva pidiendo hace tiempo".