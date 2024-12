Feijóo, tras presumir Sánchez de la economía: "La macro va bien pero somos el país de la UE con mayor riesgo de pobreza"

Acusa al Gobierno de "secuestrar" el Congreso para no aprobar la suspensión del impuesto eléctrico que el PP pactó con Junts

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "es verdad" que la macroeconomía "va bien" pero ha recalcado que España es el país de la Unión Europea con "mayor riesgo de pobreza". Además, ha señalado que "no es fácil" ser joven en España hoy porque tener una vivienda es "una odisea", España es el "primer país en paro juvenil" de la UE y tiene casi "el doble de paro" en general de los 27.

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención en la entrega de la XXI edición de los Premios Joven Empresario que organiza CEAJE, un día después de que Sánchez presumiese en el Congreso de los datos de la economía española. "El semanario The Economist acaba de situar a España como la economía que mejor desempeño ha tenido en todo el mundo en el año 2024", espetó el presidente del Gobierno a la bancada del Grupo Popular.

Feijóo ha repasado algunos datos "objetivos" para rebatir el optimismo del jefe del Ejecutivo. "Es verdad que la macro va bien, pero es verdad que nunca hemos tenido tanto riesgo de pobreza. Somos el país con mayor riesgo de pobreza en la Unión Europea, un 26% de la población", ha asegurado.

Así, ha indicado que en pobreza infantil España está a la cola de Europa y solo les supera Rumania, al tiempo que han perdido "convergencia con Europa". "Teníamos un 93% de renta media en el año 2018 y ahora tenemos 5 puntos menos", ha apostillado.

En materia de empleo, Feijóo ha advertido de que España es el "primer país en paro juvenil de la UE" y tiene "casi el doble de paro" de la Unión. De hecho, ha resaltado que hay "30.000 jóvenes más en paro que antes de la pandemia" cuando, según ha dicho, "en los últimos años se ha creado empleo" en el país, "aunque no tanto como dicen".

COMPRAR UNA VIVIENDA PARA UN JOVEN ES UNA "ODISEA"

El líder del PP ha reconocido las dificultades de los jóvenes para tener una vivienda y hoy "no llega al 25%" los que la tienen, asegurando que adquirirla es una "odisea" para ellos. Por eso, ha dicho, la edad de emancipación en España es muy superior a la media de la Unión Europea, 30 frente a 26,5 años.

En esas circunstancias, ha proseguido, es "muy difícil que un joven se plantee tener hijos". Por eso, ha dicho que "es muy importante que las administraciones públicas dediquen dinero a la conciliación", con jornadas flexibles y con "gratuidad de las escuelas infantiles. "Me parece que es un avance fundamental en un país donde no somos capaces de reponer la población que perdemos", ha agregado.

También ha criticado el "enorme esfuerzo" que hay que hacer con "el pago de impuestos porque, según ha dicho, se han subido los tributos tanto a empresas como a trabajadores. "Tenemos 46 incrementos de impuestos más en cartera y lo cierto es que nunca hemos pagado tantos impuestos en nuestro país", ha agregado.

El presidente del PP ha aludido a la "enorme deuda" pública que van dejar a los jóvenes que supera el 1,6 billones. Según ha añadido, en los últimos cinco años se ha "incrementado un 35%, más de 400 millones". Y ha resaltado que también hay jóvenes a los que les "preocupa" si van a "cobrar o no su pensión".

Feijóo ha subrayado que el sistema educativo de España, que es la base y el sustento de la competitividad de un país, "no es el que le corresponde a la cuarta economía del euro". Dicho esto, ha pedido "promover la cultura del esfuerzo" y no "arrasarla".

DENUNCIA "INSEGURIDAD JURÍDICA" TRAS EL ACUERDO EN LA REFORMA FISCAL

Asimismo, ha criticado al acuerdo al que llegó el PSOE con sus socios para sacar adelante la reforma fiscal en el Congreso hace una semana. "Hay una gran inseguridad jurídica. Porque en el Congreso se puede pactar con unos grupos hacer un impuesto y con otros grupos no hacerlo. O se puede decir por la mañana que se va a aprobar un impuesto y por la tarde decir que se deroga", ha dicho, para añadir que eso "no da ninguna seguridad jurídica a nadie".

Feijóo ha afirmado que España necesita una "agenda reformista" y ha repasado algunas medidas de bajadas de impuestos que ha planteado su partido y que afectan a los jóvenes, con bonificaciones en el IRPF. "Nosotros no queremos cobrar el impuesto a la renta a los menores de 35 años que cobren menos de 35.000 euros. Y si cobran más, los primeros 35.000 euros que no paguen el impuesto a la renta", ha explicado.

Además, ha dicho que en el PP están "muy sorprendidos" con la actuación del PSOE y Sumar, tras el acuerdo de PP y Junts en una enmienda en el Congreso para suspender el impuesto sobre el valor de producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa, con el voto en contra de PSOE y Sumar. Según, ha dicho, proponen "bajar el impuesto de la luz en un 7%".

"Sorprendentemente el Congreso, donde hemos ganado esa votación se ha secuestrado, de alguna forma, y no se convoca la comisión donde se aprueba. La hemos ganado en Ponencia pero no se convoca a la comisión. En fin, estas cosas que hacemos los políticos", ha resaltado.

"NO ME VOY A CONFORMAR CON QUE EN ESPAÑA SE REPARTA LA POBREZA"

Finalmente, Feijóo ha afirmado que él no se va a "conformar con que en España se reparta la pobreza" porque su objetivo es que "se reparta la riqueza" y, para ello, hay que crearla. En su opinión, si no crean riqueza, "al final lo único que harán es repartir miseria".

"España será próspera o no será. Y España será un país en el que los jóvenes pueden mirar al futuro con esperanza o no será. Y a mí me gustaría ser el presidente del Gobierno de España y les puedo asegurar que tengo muy claro que los jóvenes son la clave de un país", ha resaltado.

El presidente del PP ha asegurado que es "fundamental" que la gente se dé cuenta de que "vale la pena trabajar" y el "esfuerzo". "Y a España, si se le da la oportunidad, los españoles sabemos trabajar", ha finalizado.