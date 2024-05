Feijóo proclama el "no" del PP a la amnistía y apela a los "engañados" y "cansados de tanto numerito" de Sánchez

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto campaña este jueves en Barcelona proclamando el "no" del Partido Popular a "la desigualdad" y a "la amnistía" y ha señalado que las elecciones europeas son una "gran oportunidad" para mandar un mensaje de esperanza a todos los españoles". Dicho esto, ha apelado a los que se sienten "engañados" por el Gobierno", a los que creen que España "no se puede vender por siete votos" y a los que están "cansados de tanto numerito" de Pedro Sánchez.

"Nuestro voto es la respuesta", ha exclamado ante centenares de simpatizantes y militantes del partido que han asistido al acto de pegada de carteles en la Fuente Mágica de Montjuic (Barcelona), con el que el PP ha dado el pistoletazo de salida a la campaña europea.

Feijóo ha elegido Cataluña para este primer acto oficial de campaña para poner en valor el crecimiento del partido en las elecciones catalanas del 12 de mayo, donde pasó de 3 a 15 escaños. Los 'populares' aspiran a ser primera fuerza en los comicios del 9 de junio, desbancando así al PSOE, que ganó hace cinco años, y apelará en la campaña a la necesidad de concentrar el voto en el PP para acercar un "cambio de ciclo" en el Gobierno de España, según fuentes de la formación.

En su discurso, Feijóo ha sacado pecho de haber "ensanchado" el partido en Cataluña tras los resultados en las elecciones y está confeccionando un "gran partido", el PPC, "que lo va a seguir siendo cada día más". "Somos el centro derecha reformista de Cataluña, Partido Popular de Cataluña", para añadir que cuando se trabaja "bien" y en "equipo" se obtienen resultados.

El líder del PP ha afirmado que el PP dice "no" a "la desigualdad", "al recorte de derechos y libertades" y "a la amnistía que humilla a los catalanes" y que les "ha arrinconado todos estos años".

"Decimos no a la reinterpretación torticera de la Constitución en beneficio de aquellos que incumplen la Constitución, no a repartirse lo que es de todos a espaldas de todos, no a que decidan unos pocos", ha proclamado, para añadir que "aquí en Cataluña nadie va a pasar por encima de los españoles que quieren un país de ciudadanos libres e iguales".

En este acto participado también la cabeza de cartel del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

"LA DIGNIDAD DE ESPAÑA NO SE VENDE NUNCA"

Montserrat ha afirmado que el 9 de junio tienen "la oportunidad de dar un paso de gigante, no solo para defender España en Europa, sino para lograr de una vez por todas el cambio que necesita" el país y se ha mostrado convencida de "lo siguiente" es "el referéndum" porque "el independentismo es insaciable".

"La dignidad de España no se vende nunca y con la igualdad de los españoles no se mercadea. Voy a defender a este país y la igualdad de todos ante la ley en Europa. De España no se ríe nadie. Ni Puigdemont ni Sánchez", ha enfatizado la candidata del PP a las europeas, para apelar también a unir el voto en el PP en estos comicios.

(HABRÁ AMPLIACIÓN))