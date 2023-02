Feijóo se queja de que el Gobierno no le deje visitar a las tropas en Letonia cuando la OTAN lo avalaba

'Génova' afea a Defensa que se escude en las maniobras cuando

el argumento para decir "no" fue que era "año electoral"



MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado este martes de que el Gobierno de Pedro Sánchez no le deje visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia cuando el primer ministro letón y la OTAN "están de acuerdo" con ese viaje.

"Es la primera vez que al jefe de la oposición no se le deja ir a expresar la solidaridad a las tropas españolas. El primer ministro letón estaba de acuerdo, la OTAN estaba de acuerdo y el que no estaba de acuerdo era el Gobierno de España", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación en el Senado.

Poco antes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado el rechazo a esa visita de Feijóo alegando que coincidía con un ejercicio "muy importante" de la OTAN, pero que tiene siempre "las puertas abiertas" para conocer cualquier unidad militar.

"Feijóo sabe que será muy bien recibido en cualquier unidad militar, pero no cuando se estén realizando unas operaciones que puedan distorsionar la visita", ha señalado Robles, después de que el PP haya denunciado que el Gobierno impidió a su presidente visitar a los militares españoles desplegados en la frontera con Rusia.

Además, fuentes del Palacio de la Moncloa apuntan que no hay ningún precedente de una visita de un líder de la oposición a una misión internacional de las Fuerzas Armadas, como la que quería hacer Feijóo.

Según han subrayado desde el Ejecutivo, los viajes a las operaciones militares los protagonizan los miembros del Gobierno o miembros del Congreso o del Senado. "Es enredar por enredar", aducen desde La Moncloa.

GÉNOVA AFEA A DEFENSA SUS ARGUMENTOS

Fuentes de la dirección nacional del PP han afeado esta tarde al Ministerio de Defensa que se escude ahora en las maniobras cuando el argumento principal para decir "no" a ese viaje a Letonia fue que era un "año electoral".

Desde Génova aseguran que las conversaciones con el gabinete de la ministra Robles fueron "cordiales" y "colaborativas", por lo que, según fuentes del PP, esperaban una respuesta positiva a ese viaje para visitar a las tropas. De hecho, han señalado que ya tenían mirados hasta vuelos para poder viajar la próxima semana, según las citadas fuentes.

Resaltan que no se les dijo que Feijóo no podía viajar por entorpecer unas maniobras, sino que el argumento empleado fue que el criterio era que no fuese nadie en año electoral. "No quieren dar a Feijóo una foto institucional en el marco de la OTAN", alegan fuentes del PP.

EL PP PEDIRÁ ACLARACIONES EN EL CONGRESO ESTE MIÉRCOLES

Ante el argumento de Moncloa acerca de que no hay precedentes de que haya ido un líder de la oposición a visitar a las tropas, fuentes de la dirección del PP han respondido que de lo que no hay precedentes es del "no" de Defensa.

Además, las citadas fuentes han anticipado que pedirán aclaraciones a la ministra de Defensa en la sesión de control de este miércoles en el Senado, durante la interpelación sobre el envío de material bélico a Ucrania que ha registrado el Grupo Popular.