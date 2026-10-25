Feijóo relaciona a Sánchez con los disturbios de Barcelona: "Se resisten a abandonar el poder con violencia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM).- Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha relacionado al Gobierno de Pedro Sánchez con los disturbios que tuvieron lugar durante la noche del sábado en la plaza de Cataluña de Barcelona. "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia".

En este sentido, ha afirmado que en los últimos días "cargos políticos de la izquierda radical" han justificado "la creciente tensión en las calles". "Ojo, y también al PSOE. Hay que decirlo claro, siempre hablando de esto con la boca pequeña", ha añadido durante un acto en Salamanca al que han asistido los números uno del PP al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder de los 'populares' ha afirmado además que "lo que estamos viendo es consecuencia de esa irresponsabilidad. ¿Cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley?", ha insistido.

"Deje de dar lecciones de paz si la ha dinamitado en su país. Basta ya de lecciones de amenazas y de violencias. España no es así. Y por mucho que les pese a algunos, el 29 de noviembre lo vamos a demostrar", ha incidido.

Asimismo, Feijóo ha comenzado el discurso enviando "un abrazo" a las mujeres ceutíes que se han manifestado este domingo en Madrid. "Estamos hablando de Ceuta y nuestro corazón estará siempre con Ceuta. Mi compromiso con ellas está más vigente que nunca", ha expresado.

En este sentido, ha contrapuesto "el ejemplo de Ceuta durante casi tres meses con la barbarie que hemos vuelto a ver ayer, en este caso en Barcelona. Calles tomadas por los disturbios, comercios atacados y de nuevo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado teniendo que proteger a los ciudadanos", ha añadido además.

"Desde Ceuta a Barcelona, pasando por A Coruña y por Madrid, la intención es evidente: los discípulos del muro no quieren paz en las calles. Ya lo advirtieron. Están sembrando el odio porque saben que van a perder. Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia", ha matizado el presidente del PP.

CRITICA QUE AL GOBIERNO "SE LE HA OLVIDADO" LA VIVIENDA

En materia de vivienda, el presidente del PP ha señalado que "hay jóvenes de 35 años que siguen en su cuarto de adolescente en casa de sus padres, hay familias que se dejan más del 50% del sueldo en el alquiler, hay propietarios con miedo al alquiler" y ha afirmado que el Gobierno "ha hecho muchos anuncios y pocas viviendas".

"Dijeron que convocaban elecciones para hablar de viviendas y parece que se les ha olvidado. Pues nosotros sí vamos a hablar de vivienda porque nosotros sí queremos solucionar los problemas de vivienda con un plan de vivienda concreto, específico, medido, estudiado", ha asegurado Feijóo.

En esta línea, ha afirmado que "el precio de la vivienda se baja construyendo viviendas" y que el PP "construirá un millón de viviendas" con "más suelo y menos trabas". "Vamos a hacer una nueva generación de propietarios en España".

También ha afirmado que "es el momento de cambiar el contador y empezar a bajar los impuestos", así como que las pensiones "se blindarán para los jóvenes y ningún Gobierno volverá a usarlas como moneda de cambio para chantajear o manipular".

"En la papeleta de Sánchez, van los Ábalos, los Cerdán, los Koldo y los Leire, todo el clan. Ahí está la papeleta del señor Sánchez. Y hay otra papeleta, que es la que España necesita. En esa papeleta van la vivienda, los impuestos justos, la seguridad, el orden y la decencia. Y esa papeleta tiene cara. Están aquí", ha expresado Feijóo, al tiempo que ha afirmado que el presidente del Ejecutivo "solo piensa en su defensa personal, política y judicial".

Asimismo, ha afirmado que "Sánchez presenta un epílogo, el epílogo de la corrupción" mientras que su formación presenta "un prólogo, el prólogo de la reconstrucción nacional".

RECUERDA EL DISCURSO DEL PAPA LEÓN XIV EN EL CONGRESO

Por otra parte, el líder del PP se ha referido al discurso que el Papa León XIV ofreció en el Congreso de los Diputados durante su viaje apostólico a España el pasado junio.

"Recordó a la escuela de Salamanca, querido alcalde, querido presidente. Recordó a Francisco de Vitoria, recordó su enseñanza de que el poder debe tener límites, que la moral importa, que el ejercicio de la autoridad es, entre otras cosas, el ejercicio de una gran responsabilidad", ha expresado.

Feijóo ha señalado que "ese es uno de los principios que más urge recuperar en España. Entender el poder no como un privilegio a explotar, sino como un servicio a desempeñar", al tiempo que ha añadido que "las instituciones no están para instrumentalizarlas a favor de una persona, sino para desplegarlas al servicio de los españoles".

"Aquel día de junio, el Papa León deseó a España que jamás pierda la memoria de sus raíces, ni la audacia de mirar al futuro. Raíces y audacia. Memoria y futuro. Eso es lo que hoy también presentamos a los españoles", ha afirmado el presidente del PP.