Feijóo reprocha a Sánchez la ausencia de diálogo para el reparto de fondos europeos: "Se han inventado unos criterios"

"La cuestión es si es proteger la Constitución o ir desmembrando la Corona", asegura sobre una futura ley respecto a la Monarquía

El titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ausencia de diálogo para el reparto de los fondos europeos. "Se han inventado unos criterios nuevos", ha asegurado en una entrevista a la Cadena COPE, recogida por Europa Press.

En línea con sus últimas manifestaciones a este respecto, Feijóo, al ser preguntado si hay comunicación con el presidente del Gobierno, ha respondido de forma tajante con un "no". "No sé si hay algún presidente autonómico que tenga relación bilateral, con los que yo hablo no".

En particular, el presidente gallego ha criticado que el Ejecutivo efectuase un reparto "de 10.000 millones, un lunes por la tarde, antes de Fin de Año". "A algunas comunidades autónomas les ha tocado el 'gordo' y a algunas nos ha tocado pagar el 'gordo'", ha dicho sobre los fondos para la reactivación económica.

Al hilo de ello, ha reprochado al Gobierno haber optado por un reparto que, a su juicio, rompe "el sistema de financiación autonómica y los principios de la Unión Europea".

INDULTOS A INDEPENDENTISTAS

En otro orden de cosas, preguntado por los posibles indultos a presos independentistas catalanes, ha apelado a "no aceptar" decisiones "injustas". "Ningún gobierno se ha atrevido a hacer este tipo de cosas", ha sentenciado al respecto Feijóo quien ha descartado que se cumplan los requisitos desde el "punto de vista jurídico".

Además, ha afirmado que las personas que quieren el indulto "lo tienen que pedir y confirmando que no volverán a cometer los hechos delicitivos por los que están condenados con sentencia firme y es evidente que las personas afectadas por esos indultos no solamente no han dicho que no lo van a volver a repetir si no que lo volverían a repetir".

LEY DE LA CORONA

En cuanto a una posible ley de la Corona, para regular esta institución y si cree que el PP debería apoyarla, ha reiterado que es "el único símbolo que acredita la unidad de la nación española". "Y es necesaria porque nunca la nación ha estado en una situación como esta".

"Nunca los grupos políticos que están en contra de la unidad de la nación han tenido tanta preponderancia, tienen tanto poder y deciden tantas cosas", ha argumentado.

Sobre esta posible ley, ha instado al Gobierno a presentar un texto. "Lo mejor para hablar de leyes es conocer los anteproyectos de esas leyes", ha expuesto al respecto.

Así, ha señalado que si el PSOE se "aparta de sus socios y quiere desarrollar una institución constitucional, que presente el texto y, presentando el texto, si lo que pretende es apuntalar la institución yo entiendo que mi partido siempre ha estado a favor de la monarquía constitucional".

"Y por tanto todo lo que sea proteger la Constitución al PP le interesa y lo apoyará". "La cuestión es si esto es proteger la Constitución o ir desmembrando la Corona", ha apostillado. Por último, sobre si ve conveniente un pacto por la Justicia, ha manifestado que el PP tiene "la mano abierta" a este respecto.