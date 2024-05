Feijóo ve al Gobierno "roto" tras retirar la Ley del Suelo y critica que culpe al PP cuando ni le llamó para negociar

Dice que España no tiene un "crecimiento sano": "Esta economía no va como un cohete sino que es de una mediocridad aplastante"



MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la retirada de la reforma de la Ley del Suelo evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez está "roto" y ha recriminado al PSOE que ahora culpe al PP cuando no ha querido negociar ni consensuar el texto con su formación. A su entender, el Gobierno "está en una absoluta soledad en política interior".

En una entrevista en Telemadrid, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha subrayado que la vivienda es "uno de los principales problemas que tiene en este momento España", sobre todo los jóvenes, y ha recalcado que Pedro Sánchez lleva cinco años en Moncloa sin que se haya "construido ninguna de las viviendas" que anunció en sus campañas electorales

"¿Qué le puedo decir yo de la ley del suelo? Poco. ¿Por qué? Porque no ha sido consensuada ni negociada con el PP. El Gobierno hace leyes, las lleva a la Cámara, las cierra con sus socios y en este caso le ha reventado esa ley sin que previamente se hubiesen sentado con el Partido Popular para intentar consensuarla", ha enfatizado, para subrayar que el Gobierno se ha "roto dos veces en 48 horas", después de que el martes el Congreso rechazase tramitar la ley de prostitución del PSOE.

CRITICA QUE EL PSOE NO QUISIERA HABLAR CON EL PP

Ante el hecho de que no haya habido contacto con el PP en la Ley del suelo, Feijóo ha recordado que su partido estaba "a favor de buscar una fórmula" y apoyó al PSOE en la anterior legislatura "para buscarla", pero "como no se puso de acuerdo con los socios, la dejó en un cajón".

"Y ahora volvía otra vez a hablar de lo mismo sin ponerse de acuerdo con sus socios. El problema, en mi opinión, es que el Gobierno está roto. Y es sorprendente que cuando el Gobierno está roto y la coalición parlamentaria también lo está, ahora parece ser que el problema lo tiene la oposición", ha denunciado.

En este punto, Feijóo ha afeado al PSOE que no haya contactado antes con su partido. "Si usted quiere hablar conmigo, yo le escucho. Si usted no quiere hablar conmigo, es muy difícil poder escuchar lo que usted no me quiere trasladar. Y esto es lo que ha pasado", ha enfatizado.

VE AL GOBIERNO EN "ABSOLUTA SOLEDAD"

El jefe de la oposición considera que lo que ha ocurrido esta semana evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez "está en una absoluta soledad en política interior" y ha añadido que con el reconocimiento del Estado de Palestina que anunció este miércoles "también volvió a romper en política exterior", aludiendo a las "barbaridades" que ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre Israel.

"Cuando no hay Gobierno, hay desgobierno. Y cuando el Gobierno no es capaz de ordenar la vida de los ciudadanos, pues al final los ciudadanos son simplemente un conjunto de electores", ha asegurado el líder del PP.

Feijóo ha vaticinado que el PSOE dirá ahora en la campaña de las europeas que el PP "no quiere mejorar los problemas de la vivienda" mientras que "la izquierda", que "gobierna con el Partido Socialista", dirá que el partido de Pedro Sánchez "está girando a la derecha". En el caso de los independentistas, ha proseguido, "dirán que sin ellos no se pueden aprobar las leyes". "Y al final, la vaca está sin ordeñar", ha exclamado.

A renglón seguido, el líder del PP ha defendido su propuesta electoral para que los jóvenes con renta inferiores a 30.000 euros no pagen impuestos en sus primeros años de carrera profesinal y así dedicar ese dinero a comprar su vivienda porque "supone ahorrar aproximadamente en impuestos 10.000 euros por joven", que es "una entrada importante para la vivienda".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "REÍRSE DE LOS CIUDADANOS"

Después de que Sánchez haya asegurado que la economía española no va como una moto sino como un cohete, Feijóo ha señalado que esa manifestación es "reírse de los ciudadanos" y es algo que "no puede hacer nunca un Gobierno".

En este punto, ha rechazado esa afirmación citando datos de Eurostat que, según ha dicho, señalan que "desde la pandemia España es el país número 21 de 27 en crecimiento económico". "Oiga, pero si usted tiene 20 países por delante que han crecido más que usted, ¿cómo puede decir eso?", ha enfatizado, para añadir que los españoles han perdido poder adquisitivo y son "más pobres".

Además, ha destacado la "inmensa deuda" que tiene España con el Gobierno de Pedro Sánchez, con "200 millones de euros de deuda cada día". "Es el mundo al revés", ha exclamado, para denunciar que el Gobierno además "gaste mucho en mantener su estructura".

Además, ha advertido de que hay menos inversión extranjera y lo ha achacado a la inseguridad jurídica promovida por "una falta de estabilidad política enorme". "Esta economía no va como un cohete. Esta economía es de una mediocridad aplastante", ha enfatizado.

Es más, el jefe de la oposición ha dicho que España no está teniendo un "crecimiento sano" pero "lamentablemente", el Gobierno de Pedro Sánchez "se toma chirigota a los ciudadanos".