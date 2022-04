Feijóo ve "inaudito" el viaje de Sánchez a Rabat sin el aval de ningún diputado y dice que rompe el consenso con Argelia

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "inaudito" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya viajado este jueves a Rabat para reunirse con el rey Mohamed VI, tras el cambio de postura del Ejecutivo con respecto al Sáhara Occidental, sin contar con el aval de ningún diputado del Congreso y asegura que esta decisión supone la "ruptura del consenso de 45 años" con Marruecos, Argelia y el Sáhara.

Así se ha pronunciado este jueves el nuevo presidente del PP en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que además ha lamentado que, tras la reunión que ha mantenido en La Moncloa con Sánchez y que se ha extendido durante más de tres horas, haya salido "sin ninguna buena noticia para las familias españolas".

"El presidente me ha hablado de otros asuntos, de que tiene interés en retomar las negociaciones para el CGPJ, de su política exterior desconocida, que ha roto su Gobierno en las votaciones de hoy en el Congreso. Esto es inaudito", ha mencionado Feijóo haciendo referencia a la votación en el Congreso sobre la iniciativa presentada por UP, ERC y EH, que ha salido adelante con el voto en contra del PSOE, el voto a favor del PP y la abstención de Cs y Vox.

En este sentido, ha matizado que, pese al cambio de postura del Gobierno con respecto a la autonomía del Sáhara, le gustaría "que tuviese suerte en su política exterior" aunque, ha advertido de que "no es fácil".

Para Feijóo, el nuevo rumbo que ha tomado el Gobierno en torno a este asunto responde a una "cesión ante Marruecos" y no mejora los intereses de España, sino que produce tensiones con Argelia. "No sabemos cuál es la respuesta de Marruecos. Nos hemos enterado por un periódico del contenido de la carta pero no sabemos cuál es la respuesta de la carta", ha remarcado sobre la misiva que Sánchez envió a Mohamed VI.

"No conozco en qué ha mejorado los intereses de España salvo las tensiones que vamos a producir con Argelia, la descontextualización de Naciones Unidas y la ruptura de la política exterior", ha insistido, para añadir que si él llega a ser presidente del Gobierno "nunca haría lo que ha hecho Sánchez".

En cuanto al encuentro mantenido con el jefe del Ejecutivo, Feijóo ha destacado que la reunión ha sido "cordial, positiva y respetuosa", pero el "problema" es que no tienen "muchas cosas que contarle a los españoles". "El Gobierno debería escuchar más y escucharse menos", ha añadido.

"CON ESTA POLÍTICA ECONÓMICA NO PODEMOS SER CÓMPLICES"

En cuanto al rechazo por parte de Sánchez de bajar impuestos como propone el PP --que incluiría la deflactación del IRPF de manera "retroactiva" desde enero--, Feijóo se ha quejado de que Sánchez pretenda convalidar el decreto anticrisis sin cambiar nada y está "convencido" de que hay elementos para que el Gobierno "modifique" sus planteamientos en las próximas semanas.

"Hay elementos para que el Gobierno modifique sus planteamientos en las próximas semanas y no le diga a la Cámara que 'esto es verde y con asas o usted me dice que sí o yo no voy a cambiar nada'", ha censurado Feijóo tras añadir que esto sería una "invitación" a que la mayoría del Congreso se niegue a votar el decreto y "le diga que no". "Con esa política económica no podemos ser cómplices", ha remarcado.

"El Gobierno no puede seguir de forma constante y continuada equivocándose en política económica", ha apostillado.