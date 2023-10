Feijóo ve en Javier de Andrés un "buen aspirante" para liderar el PP vasco por su trazabilidad y haber ganado elecciones

De Andrés admite que una única candidatura en el Congreso del PP vasco "sería bueno para todos"



MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el diputado del PP por Álava Javier de Andrés es un "buen aspirante" para presidir el partido en el País Vasco, ya que, según ha dicho, es un político con "trazabilidad" que ha "ganado elecciones". A su entender, eso "cotiza al alza" en la formación.

Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, el mismo día que la Junta Directiva de PP vasco ha aprobado la fecha del 4 de noviembre para celebrar el congreso regional que designará al sucesor de Carlos Iturgaiz al frente del partido en Euskadi.

Al ser preguntado expresamente si De Andrés será el candidato del PP a lehendakari en las próximas elecciones vascas, previstas para 2024, Feijóo ha indicado que si "los compañeros del País Vasco lo votan en el congreso", sí lo será. Según ha añadido, quedan "10 días" para que se puedan presentar otros aspirantes pero De Andrés es "un buen aspirante".

"ME GUSTAN LOS POLÍTICOS CON TRAZABILIDAD"

"Me gustan los políticos con trazabilidad y el señor Javier de Andrés la ha ganado. Ha sido diputado general de Álava y creo que es una persona que ha ganado elecciones", ha manifestado, para añadir que eso "cotiza al alza". Eso sí, ha dicho que él no le puede votar porque no es militante del PP vasco.

El PP vasco celebrará el próximo 4 de noviembre, en Vitoria-Gasteiz, el congreso para designar al sucesor de Iturgaiz, que lidera el PP desde febrero de 2020, cuando Pablo Casado optó por él para concurrir a los comicios en coalición con Cs. Esa decisión provocó la marcha de Alfonso Alonso.

Precisamente, Javier de Andrés ha apostado este miércoles por que en el próximo Congreso del Partido Popular Vasco se presente una única candidatura, "sea quien sea", ya que, a su entender, "sería bueno para todos".

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de la Junta Directiva del PP vasco en Vitoria, ha eludido pronunciarse sobre si finalmente será candidato a presidir la formación en el próximo congreso regional.

"Hoy es el día de Carlos Iturgaiz, que es el que nos va a explicar los pormenores del Congreso y él tendrá que explicar también cuál es su propio futuro. Así que hoy le vamos a escuchar", ha insistido De Andrés.