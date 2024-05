Feijóo ve responsabilidad política de Sánchez por la labor de su esposa y cree que debe provocar una "decisión drástica"

Ve "sorprendente" que la Fiscalía haya recurrido en tan solo 24 horas la apertura de diligencias en el caso que afecta a Begoña Gómez



MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que, aunque el juez no determine responsabilidad penal, hay "responsabilidad política ineludible" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez. Es más, ha dicho que en Europa un asunto como éste "daría lugar a una decisión drástica", recordando el caso que afectó al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, quien presentó su dimisión.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado que "los problemas personales del señor Sánchez" sean los que "ocupan la agenda política" en España y ha resaltado que lo que está ocurriendo es algo que "no ha tenido ningún presidente del Gobierno de España jamás". "Y esto creo que merece la pena una reflexión, no se trata de unos pillos", ha enfatizado.

En este punto, ha destacado que el caso Koldo que afecta al Gobierno y al PSOE y el caso relativo a su esposa "está en dos juzgados y en la Fiscalía Europea". A su entender, se trata de un Ejecutivo "asediado por presuntos casos de corrupción", que está "enfrentado entre sí", que "no gobierna", que ha "perdido los socios parlamentarios" y que "no tiene Presupuestos".

DICE QUE LLEVAN SEMANAS PIDIENDO EXPLICACIONES A SÁNCHEZ

Feijóo ha dicho que lleva semanas pidiendo a Sánchez que ofrezca explicaciones sobre la labor de su esposa y "las ha negado siempre". Según ha añadido, lo volvió a hacer el pasado miércoles en su comparecencia en el Pleno del Congreso, formulándole las cuestiones que, a su entender, "en la calle" se están "preguntando todos".

"Y la esposa del presidente tiene un sumario que todavía no nos han aclarado si lo que se está investigando son sus relaciones comerciales y sus relaciones empresariales con las personas que están en ese sumario y que cinco o seis de ellas están citadas para el próximo 6 y 7 de junio", ha proclamado, para insistir en que "esto en 46 años de democracia" no lo habían visto.

Al ser preguntado si cree que Begoña Gómez ha incurrido en tráfico de influencias, Feijóo ha señalado que "hay un sumario por tráfico de influencias y corrupción" en un juzgado de Plaza de Castilla. "Yo no soy juez y, por tanto, tengo que ser muy respetuoso para diferenciarme del Gobierno con la independencia judicial, porque si no sería simplemente un miembro del Gobierno".

En este punto, ha insistido en que no sabe si habrá delito porque eso corresponde decirlo al juez que está investigando este asunto, si bien cree que "no es normal" que esté ocurriendo esto. "¿Cree que es normal que en un juzgado en la Plaza de Castilla se esté investigando la actividad comercial de la esposa del presidente del Gobierno? ¿Cree que es normal que hayamos roto relaciones con Argentina porque un exabrupto del señor Milei referido a ese sumario y esa persona se considera que se ha descalificado a altas instituciones del Estado?", ha preguntado.

Al ser interrogado por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid también firmase alguna carta de recomendación a la empresa de Juan Carlos Barrabés, Feijóo ha dicho que "la brocha gorda no es buena para el Código Penal". En este punto, ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid "es una administración pública" y lo que puede decir es que una empresa "ha cumplido, de acuerdo con el pliego y con las exigencias técnicas del mismo" ese contrato.

"La que no puede hacerlo, evidentemente, es la mujer del alcalde de Madrid y firmar que hay una serie de empresas que están pendientes de ser adjudicatarias del Ayuntamiento de Madrid y decir que lo han hecho muy bien. No confundamos las instituciones con las personas", ha enfatizado.

Feijóo ha subrayado que "no se puede hacer eso" que, a su juicio, ha hecho la esposa de Sánchez y ha dicho desconocer si esa conducta "se puede tipificar como tráfico de influencias o corrupción". "Lo que sí sé es que en mi país se está investigando, de forma directa o indirecta a la mujer del presidente del Gobierno", ha enfatizado.

EN EUROPA, ESTO "DARÍA LUGAR A UNA DECISIÓN DRÁSTICA"

Además, ha señalado que Begoña Gómez cuenta con "un abogado designado para su defensa y representación en juicio y que el presidente del Gobierno se niega" a dar explicaciones "sobre un asunto que tiene una enorme trascendencia".

"En cualquiera de los 27 países de la unión un supuesto como éste daría lugar a una decisión drástica. Fíjese lo que le ha pasado al primer ministro portugués. Escuchas telefónicas que afectan a su gabinete", ha señalado, para recordar que Costa presentó su dimisión.

El presidente del PP ha indicado que Sánchez "ha firmado y ha votado a favor de rescates de compañías en las que parece ser su mujer tenía una relación comercial con alguna de esas compañías y se había reunido con los directivos de las mismas". "Y parte de esos directivos fueron los que fueron a recoger las maletas de Delcy al aeropuerto de Barajas", ha apostillado.

"ESTAMOS SIENDO ESCRUPULOSOS EN ESTE CASO" Al ser preguntado por qué el PP no ha presentado una denuncia, como hizo Manos Limpias, si cree que hay indicios de actividades delictivas en la mujer de Sánchez, Feijóo se ha limitado a asegurar que el PP está "siguiendo con interés lo que está investigándose en el juzgado" y ha destacado el hecho de que "la Fiscalía en 24 horas recurra la apertura de diligencias".

"¿Usted conoce algún sumario en el que la Fiscalía en 24 horas haya recurrido la apertura de unas diligencias de un ciudadano en España en un juzgado de instrucción? Yo no. Por consiguiente, habrá alguna cuestión sorprendente", ha asegurado.

El líder del PP ha apuntado que la Audiencia tendrá que decidir en los próximos días lo que considere oportuno y ha señalado que, si el juez imputa a la mujer del presidente, su partido verá lo hace. Eso sí ha dicho que están "siendo escrupulosos en este caso", y "exquisitos y rigurosos".

"Si no imputa y archiva las diligencias entendemos que de acuerdo con ese juez no hay causa. Veremos si hay recursos o no los hay, pero la cuestión es que en mi país la esposa del presidente del Gobierno no puede hacer lo que ha hecho. Tenga responsabilidad penal o no", ha aseverado.

En este punto, ha señalado que "hay una responsabilidad política ineludible del presidente del Gobierno, pero no solo" por la labor de su esposa sino porque "tiene a su exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista en el Grupo Mixto", en alusión a José Luis Ábalos.

Además, el presidente del PP ha recordado que Koldo García, "asesor todopoderoso" tenía "23 números de teléfono y nueve pistolas" y aún se están "intentando volcar las conversaciones de toda esa trama".

Feijóo ha criticado que el Gobierno utilice el reconocimiento de Palestina para no hablar de este asunto porque lo que busca Sánchez es "cambiar de conversación" sobre "los asuntos internos de España". "Lamento profundamente que mi país esté utilizando la barbarie para hacer política interior con independencia de la repercusión exterior de esas decisiones", ha apostillado.