El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante el acto de campaña del PP de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado su convencimiento de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez que acabe su mandato, tendrá que sentarse en el banquillo delante de un juez "como mínimo en calidad de testigo" y ha apuntado a que el adelanto electoral obedeció a un intento de frenar los procesos judiciales que afectan al PSOE y no por el desahucio de Maricarmen.

"Yo estoy convencido de que el señor Sánchez puede sentarse delante de un juez, como mínimo, en calidad de testigo. Después ya, no sé cómo irán avanzando los sumarios", ha advertido el candidato 'popular' en una entrevista de 'COPE', recogida por Europa Press, al referirse a que el adelanto electoral promovido desde La Moncloa responde a una intención de "aplacar los sumarios que interpelan al PSOE".

EL TS Y LA JEC HAN EVITADO UN PROCESO ELECTORAL INCIERTO

En relación a un posible intento de 'pucherazo', Feijóo ha alabado al Tribunal Supremo y a la Junta Electoral Central (JEC) por ser un aparato "sólido y serio", pero ha señalado que, de no ser por ellos, el proceso electoral sería incierto por el intento de "modificación del censo" por parte de Sánchez "con el otorgamiento de hasta 2.400.000 pasaportes".

"Menos mal que tenemos una Junta Electoral Central sólida y seria y menos mal que tenemos un Tribunal Supremo que cumple las leyes y las hace cumplir porque si no no sabríamos muy bien cómo acabaría este proceso electoral", ha esgrimido el candidato del PP.

En este sentido, el candidato 'popular' ha admitido que "en España lleva algún tiempo oliendo a cloaca" y ha señalado que los que están en esas cloacas son el "expresidente Correos y una de las directivas, la señora Leire Díez".

Dicho esto, ha señalado que no desconfía de los carteros pero sí de los directivos de esa casa que conoce "bien" por haber trabajado en ella durante tres años. Pero ha insistido en que no pone la mano por los directivos de Correos de la anterior legislatura de los que, ha apostillado, "van a acabar en un banquillo". También ha recordado que un juez ha tenido que pedir al Tribunal de Cuentas las cuentas aportadas por el PSOE por que no cuadraba lo que entregaron en el juzgado.

A continuación, ha seguido enumerando los procesos judiciales que afectan al entorno del PSOE y, en consecuencia, ha apuntado a que el presidente es el siguiente a sentarse en el banquillo de un juzgado, al menos como testigo.

PIDE EL VOTO DEL ELECTORADO DEL PSOE: LA DECENCIA NO TIENE IDEOLOGÍA

Por otro lado, Feijóo se ha dirigido al electorado de izquierdas para que acuda el 29 de noviembre a votar para "regenerar" el PSOE y ha subrayado que "votar el cambio que necesita" España no es "dejar de ser de izquierdas".

"Una persona decente es de izquierdas o de derechas, y por tanto, que no crean que votar el cambio, votar el cambio que necesita nuestro país, incluso el cambio que necesita el PSOE, es dejar de ser de izquierdas", ha respaldado.

En este sentido, el líder 'popular' ha defendido que la alternancia es necesaria incluso para el propio PSOE, y para ello ha pedido al electorado de izquierdas que "no se reconoce en un partido sanchista" que recurra a las urnas este domingo para provocar un cambio también en la formación socialista.

"Van a tener una doble posibilidad las gentes del PSOE. Una, acreditar que Sánchez se va, y volver a intentar regenerar su partido", ha insistido Feijóo, que se ha dirigido a la militancia y el electorado socialista que ya no se reconoce en una formación dirigida por Pedro Sánchez.