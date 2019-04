Ferrán López asegura que Pérez de los Cobos no puso objeciones al dispositivo de Mossos para el 1-O

Publicado 03/04/2019 13:05:00 CET

Niega seguimientos a Policía y Guardia Civil y justifica esa actuación para saber dónde estaban y no mandar unidades de orden público de Mossos

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Mossos d'Esquadra Ferrán López ha defendido este miércoles durante su declaración como testigo en el juicio por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo la actuación de la policía autonómica el 1 de octubre de 2017, pues, según ha dicho, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar el dispositivo policial para ese día, no expresó ninguna duda sobre el binomio que estaría presente en los colegios electorales.

Ha asegurado que informó "periódicamente" a Pérez de los Cobos sobre la actuación de los Mossos en los días previos al referéndum ilegal y que la decisión de colocar a una pareja de mossos en cada centro de votación fue "acordada y consensuada" en la primera reunión de coordinación, el 25 de septiembre.

El comisario ha recordado al inicio de su comparecencia que está investigado en un juzgado de Cornellá sobre la autoría de las pautas de actuación de la policía catalana, si bien aunque podía haberse acogido a su derecho a no declarar, ha optado por contestar a todas las partes. Así, ha empezado a ser interrogado por la acusación popular Vox, que ha sido quien ha solicitado su testifical.

A preguntas del abogado de esta acusación, Pedro Fernández, ha asegurado que su cuerpo siempre ha seguido las instrucciones de la Fiscalía y después el auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas sobre impedir la celebración del 1-O. En este sentido, ha explicado que él junto al comisario Joan Carles Molinero --que declarará después de López-- redactaron una nota interna tras el "ruido" surgido por la designación del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo policial para el referéndum en la que se afirmaba rotundamente que acataban este nombramiento.

"Otra cosa es que no nos parecía bien la figura del que debía coordinar el dispositivo. Nos parecía que esta figura era híbrida entre la política y la operativa", ha añadido, al mismo tiempo que ha destacado que todas las reuniones mantenidas con él fueron "cordiales" y no hubo "discrepancias" en ningún sentido.

LÓPEZ DE LOS COBOS ROMPIÓ "FRACTURÓ LA ARQUITECTURA" DEL DISPOSITIVO

En este sentido, López ha resaltado que invitó a los tres cuerpos a controlar el operativo diseñado y "pactado" para ese día desde "la cocina de los Mossos". Según ha explicado, el plan era que un binomio de la policía catalana se desplazase hasta cada uno de los centros de votación para mantener cerrados aquellos que no se habían llegado abrir o, por el contrario, "determinar el momento óptimo" para pedir el apoyo y hacer la intervención.

El apoyo, en primer lugar, sería dado por las unidades de orden público de los Mossos y allí donde ya no podían actuar, lo harían Policía Nacional y Guardia Civil, ha concretado. No obstante, ha continuado explicando que el mismo día 1 de octubre, desde la apertura de los centros a las 8.00 horas, empezaron a llegar "sucesivas" comunicaciones de los binomios sobre que los otros dos cuerpos estaban actuando.

López ha dicho que llamó a Pérez de los Cobos para pedir explicaciones de por qué se había "fracturado la arquitectura" del dispositivo y ha recordado que nunca se las dio. Sólo le comunicó que todas las reuniones de seguimiento previstas para ese día quedaban desconvocadas porque estaban "intentando desactivar el censo universal", ha señalado.

PIDIÓ POR "ABIERTO" SABER POSICIÓN DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

Fue por ello por lo que López decidió peticionar "por abierto, por emisoras" --ya que además tenían problemas técnicos "letales" por los cuáles no llegaban información, ha indicado-- saber dónde estaban actuando los agentes de la Policía y del Instituto Armado para tener un conocimiento de donde no se necesitaba ya mandar unidades de orden público de los Mossos.

"No hubo ninguna orden de seguimiento ni nada que se le parezca. Estas suspicacias, mal interpretadas se podrían haber ahorrado si lo hubiésemos hecho de manera conjunta", ha lamentado López.

El comisario ha reconocido que la actuación autónoma de cada cuerpo no es para nada "una cosa anómala", pues el auto del TSJC decía que era una "petición por igual" a los tres. "Pero no fue lo que se pactó", ha indicado.

Sobre otro tipo de identificación de policías o guardias civiles, el comisario de los Mossos los ha enmarcado dentro del llamado 'plan Ágora', por el que "desde finales de agosto o principios de septiembre", mossos de uniforme o de paisano "protegían" las sedes de instituciones estatales y se comprobaban matrículas de numerosos vehículos. "Los Mossos hacían bien su trabajo, si no hubiera habido identificaciones estaría preocupado porque no habrían hecho lo que tenían que hacer", ha apostillado.

LA JUEZ HIZO DE "BORRÓN Y CUENTA NUEVA"

Posteriormente, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, López ha precisado que el "pacto" entre Mossos, Policía y Guardia Civil sólo era para el 1-O y no para los días previos. Este acuerdo llegó después de que la magistrada Mercedes Armas hiciese "borrón y cuenta nueva" respecto a las instrucciones del fiscal, poniendo "a los tres cuerpos de manera jerárquica".

Preguntado sobre por qué no se cerraron algunos centros antes del 1 de octubre, tal y como indicaba el auto del TSJC, para impedir el referéndum, López ha enfatizado que "no se interpretó que una butifarrada o un partido de fútbol fueran actividades preparatorias". Aún así, ha asegurado que fue "avisando periódicamente por teléfono" al coronel y que "ni el 29 ni 30" de septiembre le dijo "nada en absoluto" sobre la actuación de los Mossos.

En el marco de la defensa de la actuación de los Mossos el día 1 de octubre, ha apuntado que dos días después se abrió una información reservada para investigar los comportamientos de aquellos agentes de la policía autonómica que actuaron "por debajo de lo exigido" y que, precisamente, una pareja de mossos fue retirado de un colegio por el mismo motivo.

En la misma línea, ha criticado que se haya dado traslado a la Audiencia Nacional de una cuarentena de vídeos sobre las acciones de los Mossos consideradas como "insuficientes" cuando algunas de estas imágenes tan sólo dura "unos segundos".

USO DE ANTIDISTURBIOS

Por último, ha indicado que las unidades Arros --antidisturbios territoriales de los Mossos-- actuaron en 109 puntos votación, pero que no se pudo disponer de los Brimo -la brigada móvil antidisturbio de Barcelona-- porque estaban ocupados en otro tipo de escenarios "conflictivos", como manifestaciones y partidos de fútbol. Además, ha recordado, que este dispositivo debía estar disponible porque se encontraba vigente la alerta 4 antiterrorista.

En este punto ha asegurado que no se arrepiente de no haber enviado a los antidisturbios de Barcelona a los centros de votación, al mismo tiempo que ha reconocido que "fue un error" mandarlos a los campos de fútbol: "De las mil decisiones que ese día tomamos, no estoy satisfecho. Lo de no enviar a los centros de votación lo haría cien veces más, pero lo del partido no lo volvería a hacer", ha concluido.